UAdeC abre convocatoria para Maestría en Ingeniería Bioquímica en la Unidad Laguna

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Torreón
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    UAdeC abre convocatoria para Maestría en Ingeniería Bioquímica en la Unidad Laguna
    El programa contempla investigación en bioprocesos, microbiología y biología celular aplicada. CORTESÍA

La convocatoria está dirigida a profesionistas de áreas químicas, biológicas, agronómicas y disciplinas relacionadas

TORREON, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad Torreón, abrió la convocatoria para cursar la Maestría en Ingeniería Bioquímica, cuyo inicio de clases está programado para el 5 de enero de 2027.

El programa está dirigido a profesionistas egresados de las carreras de Ingeniero Bioquímico, Ingeniero en Biotecnología, Químico Farmacobiólogo, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico, Químico Industrial y áreas afines.

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La maestría tiene como propósito formar recursos humanos de alto nivel, con conocimientos y habilidades actualizados para participar en el desarrollo de tecnologías innovadoras orientadas a resolver problemáticas de alcance regional, nacional e internacional, bajo un enfoque de responsabilidad social.

El plan académico contempla dos líneas principales de investigación e incidencia social: Bioprocesos, así como Microbiología y Biología Celular aplicada a procesos industriales relacionados con alimentos, energía renovable y medio ambiente.

PROGRAMA CON RESPALDO ACADÉMICO

La Maestría en Ingeniería Bioquímica está inscrita en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Entre sus indicadores académicos destaca que la totalidad de su planta docente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), mientras que 77 por ciento cuenta con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP-SEP).

Para ingresar, los aspirantes deberán contar con licenciatura en un área afín al programa y un promedio mínimo de 8.0 o equivalente. También deberán presentar título profesional o acta de examen, con el compromiso de entregar copia del título en un plazo máximo de seis meses.

Entre los requisitos se encuentra además acreditar el dominio del idioma inglés mediante TOEFL PBT con un mínimo de 450 puntos o TOEFL IBT con 70 puntos, equivalente al nivel B2.

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Los candidatos deberán aprobar el EXANI III aplicado por la Universidad, el examen de conocimientos correspondiente al programa y participar en una entrevista ante el Comité de Núcleo Académico.

El registro de aspirantes permanecerá abierto hasta el 11 de diciembre de 2026. El examen de conocimientos se aplicará el 13 de diciembre; las entrevistas serán el 15 de diciembre y los resultados se publicarán el 20 de diciembre.

El inicio de clases está previsto para el 5 de enero de 2027.

Para obtener mayor información, los interesados pueden comunicarse con el coordinador del programa, doctor Nagamani Balagurusamy, a través del correo mib_biologicas@uadec.edu.mx, o acudir a la Facultad de Ciencias Biológicas, ubicada en la carretera Torreón-Matamoros, kilómetro 57, en Torreón, Coahuila.

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