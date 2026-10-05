$!UAdeC abre convocatoria para Maestría en Ingeniería Bioquímica en la Unidad Laguna

El programa está dirigido a profesionistas egresados de las carreras de Ingeniero Bioquímico, Ingeniero en Biotecnología, Químico Farmacobiólogo, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Químico, Químico Industrial y áreas afines.

TORREON, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Ciencias Biológicas, Unidad Torreón , abrió la convocatoria para cursar la Maestría en Ingeniería Bioquímica, cuyo inicio de clases está programado para el 5 de enero de 2027.

La maestría tiene como propósito formar recursos humanos de alto nivel, con conocimientos y habilidades actualizados para participar en el desarrollo de tecnologías innovadoras orientadas a resolver problemáticas de alcance regional, nacional e internacional, bajo un enfoque de responsabilidad social.

El plan académico contempla dos líneas principales de investigación e incidencia social: Bioprocesos, así como Microbiología y Biología Celular aplicada a procesos industriales relacionados con alimentos, energía renovable y medio ambiente.

PROGRAMA CON RESPALDO ACADÉMICO

La Maestría en Ingeniería Bioquímica está inscrita en el Sistema Nacional de Posgrados (SNP) de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI).

Entre sus indicadores académicos destaca que la totalidad de su planta docente pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), mientras que 77 por ciento cuenta con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP-SEP).

Para ingresar, los aspirantes deberán contar con licenciatura en un área afín al programa y un promedio mínimo de 8.0 o equivalente. También deberán presentar título profesional o acta de examen, con el compromiso de entregar copia del título en un plazo máximo de seis meses.

Entre los requisitos se encuentra además acreditar el dominio del idioma inglés mediante TOEFL PBT con un mínimo de 450 puntos o TOEFL IBT con 70 puntos, equivalente al nivel B2.