UAdeC abrirá curso de verano para acercar la ciencia a niñas y niños en La Laguna

La actividad se desarrollará del 13 al 24 de julio, en horario de 09:00 a 12:30 horas, y estará dirigida a niñas y niños de entre 6 y 12 años. El cupo será limitado y contará con la participación de estudiantes y docentes de la Facultad, quienes guiarán dinámicas relacionadas con ciencia, tecnología y aprendizaje interactivo.

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Facultad de Ciencias Biológicas Unidad Laguna, lanzó la convocatoria para la sexta edición del curso de verano gratuito “Ciencia Divertida”, programa orientado a fomentar el interés de la niñez por el conocimiento científico mediante actividades prácticas y recreativas.

Durante el curso, las y los asistentes participarán en experimentos, talleres y actividades lúdicas diseñadas para despertar la curiosidad y fortalecer el acercamiento a las áreas científicas de forma accesible y entretenida.

Además, el programa contempla recorridos educativos al Museo de los Metales y al Vivero Peñoles, así como visitas al Museo Arocena y al Museo Regional de La Laguna (MUREL), donde se desarrollarán actividades especiales y ejercicios complementarios.

La Facultad de Ciencias Biológicas destacó que “Ciencia Divertida” se ha consolidado como una de las actividades vacacionales con mayor aceptación entre familias cercanas a Ciudad Universitaria, al combinar aprendizaje, cultura y recreación en un entorno seguro para la niñez.

Las personas interesadas pueden solicitar información a través de las redes sociales oficiales de la Facultad de Ciencias Biológicas UAdeC en Facebook y en Instagram mediante la cuenta @biologicas_unidadlaguna_uadec.