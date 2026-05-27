Saltillo: Arte universitario tomará distintos escenarios con exhibiciones y presentaciones abiertas

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    Saltillo: Arte universitario tomará distintos escenarios con exhibiciones y presentaciones abiertas
    La UAdeC presentará muestras artísticas gratuitas como parte del cierre de talleres culturales del semestre. CORTESÍA

Música, teatro, danza y expresiones visuales integrarán el cierre semestral de actividades culturales de la UAdeC

La Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural, realizará del 28 de mayo al 5 de junio la muestra final de Talleres Artísticos correspondientes al semestre enero-junio 2026, con actividades abiertas al público en distintos espacios de Saltillo.

El programa arrancará este jueves 28 de mayo con el tradicional “Jueves de Serenata”, evento programado a las 20:00 horas en la explanada del Edificio de Rectoría, donde participarán agrupaciones de canto y danza formadas dentro de los talleres culturales universitarios.

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Las actividades continuarán el sábado 30 de mayo con la exhibición de los talleres de Pintura y Piano a las 10:00 horas, mientras que la muestra de Guitarra se desarrollará a las 11:00 horas en el mismo recinto.

Ese mismo día, a las 18:00 horas, alumnos de los talleres de danza ofrecerán una presentación especial en Paseo Villalta, ubicado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y el bulevar Luis Donaldo Colosio.

El cierre de actividades se llevará a cabo el 5 de junio con la muestra del Taller de Teatro, programada a las 19:00 horas en el Foro del Departamento de Formación Artística. Todos los eventos serán gratuitos y con cupo limitado.

Durante el semestre, la Universidad impartió disciplinas como guitarra, pintura, canto, piano, teatro, danza folclórica infantil y juvenil, baile moderno, salsa, así como danza polinesia y árabe, con el objetivo de fortalecer la formación integral de estudiantes y ciudadanos de diferentes edades.

La institución destacó que este tipo de actividades contribuyen al desarrollo creativo, emocional y social de las personas, además de favorecer habilidades cognitivas y espacios de convivencia comunitaria.

Para mayores informes, la Coordinación de Difusión y Patrimonio Cultural puso a disposición el teléfono (844) 412 54 27 y las redes sociales oficiales @dpc.uadec en Facebook.

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