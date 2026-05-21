UAdeC dará atención dental gratuita a niñas de casa hogar en La Laguna

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    UAdeC dará atención dental gratuita a niñas de casa hogar en La Laguna
    La Facultad de Odontología de la UAdeC Unidad Laguna firmó un convenio para brindar atención dental integral a niñas de casa hogar. CORTESÍA

Alianza institucional impulsará revisiones clínicas, tratamientos básicos y acciones formativas en salud bucal

TORREÓN, COAH.- La Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila Unidad Laguna firmó un convenio de colaboración con la Casa Hogar de Niñas Elena Domene de González A.C., para poner en marcha el Programa de Odontología Preventiva Comunitaria y Atención Odontológica Integral, dirigido a menores bajo resguardo de esta institución asistencial.

El acuerdo establece una estrategia conjunta enfocada en fortalecer el bienestar de las niñas mediante actividades de educación en salud oral, prevención, diagnóstico oportuno y atención clínica supervisada, tanto en las instalaciones universitarias como en espacios previamente autorizados.

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El documento fue signado por el director de la Facultad de Odontología, Enrique Díaz Palomares, y la representante legal de la Casa Hogar, Inés del Carmen Mijares Jiménez, quienes destacaron la importancia de generar acciones coordinadas en favor de la niñez en situación vulnerable.

Durante su intervención, Enrique Díaz señaló que el programa contempla pláticas preventivas, orientación sobre técnicas de cepillado, hábitos de higiene oral, alimentación saludable e identificación de señales de alerta relacionadas con enfermedades bucodentales.

Además, se realizarán diagnósticos comunitarios, revisiones clínicas no invasivas, profilaxis, aplicación tópica de flúor, restauraciones simples y exodoncias cuando sean necesarias. También se prevé la canalización a servicios especializados y seguimiento de casos prioritarios detectados durante las jornadas.

$!Autoridades universitarias y representantes de la Casa Hogar destacaron la importancia de impulsar proyectos de salud dirigidos a la niñez vulnerable.
Autoridades universitarias y representantes de la Casa Hogar destacaron la importancia de impulsar proyectos de salud dirigidos a la niñez vulnerable. CORTESÍA

El director de la Facultad agregó que la población beneficiaria estará integrada por niñas de entre 3 y 12 años de edad atendidas por la Casa Hogar, aunque el número de participantes podrá variar de acuerdo con los ingresos, egresos y autorizaciones de cada caso. Para la primera actividad programada se tiene contemplada la atención de alrededor de 31 menores.

Con este convenio, la UAdeC fortalece sus programas de vinculación social y servicio comunitario, al tiempo que acerca atención odontológica integral a sectores con acceso limitado a servicios especializados.

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