UAdeC renueva Academias Docentes de la Unidad Laguna para el periodo 2026-2028

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Torreón
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    UAdeC renueva Academias Docentes de la Unidad Laguna para el periodo 2026-2028
    El rector Octavio Pimentel Martínez tomó protesta a los integrantes de las Academias Docentes de la Unidad Laguna para el periodo 2026-2028. CORTESÍA

Los nuevos órganos colegiados impulsarán la coordinación entre profesores y fortalecerán los procesos académicos de la institución

TORREÓN, COAH.- En cumplimiento con lo establecido en el artículo XIV del Estatuto Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el rector Octavio Pimentel Martínez tomó protesta a los nuevos integrantes de las Academias Docentes de la Unidad Laguna, quienes desempeñarán sus funciones durante el periodo 2026-2028.

Las Academias Docentes son órganos colegiados de carácter consultivo, propositivo e interdisciplinario que contribuyen al desarrollo académico de la Universidad mediante el intercambio de experiencias entre profesores de los distintos niveles educativos y la articulación de sus actividades.

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Asimismo, funcionan como espacios de consulta y participan en procesos de planeación, administración y evaluación de la vida académica de la institución. También colaboran en la organización de actividades dirigidas a docentes y estudiantes, con el propósito de fortalecer la formación universitaria.

La ceremonia se realizó en la Sala de Usos Múltiples de la Coordinación de Unidad Laguna, con la presencia del coordinador de la Unidad Laguna, Omar Rojas Zapata; la jefa del Departamento de Asuntos Académicos de la Unidad Laguna, Joseline Zaharay González Gutiérrez; el secretario general de la Unidad Laguna, José Ángel Pineda, así como integrantes de las distintas Academias.

Durante su mensaje, Octavio Pimentel Martínez destacó la responsabilidad de las instituciones de educación superior de responder a las nuevas necesidades de la sociedad, los cambios generacionales y las características de las actuales comunidades estudiantiles.

Subrayó que este escenario exige una mayor capacidad de adaptación, integración y trabajo colaborativo, además de apertura al diálogo y respeto a las distintas formas de pensar.

El rector también resaltó los avances de la UAdeC en materia de calidad académica, investigación y fortalecimiento institucional. Como parte de estos resultados, mencionó que seis revistas universitarias cuentan con acreditación y destacó el crecimiento de la matrícula en programas reconocidos por su calidad.

DEFINEN REPRESENTACIONES PARA LOS DISTINTOS NIVELES

En el nivel de educación Media Superior, la Academia de Humanidades estará encabezada por Alma Delia Ferniza López, como presidenta, y Martha Silvia Orozco Puente, como secretaria.

La Academia de Investigación e Innovación tendrá como presidente a Raúl Medina Martínez y como secretaria a Ana Karen Borrego Ibarra, mientras que la Academia de Matemáticas e Informática estará integrada por Silvia Araceli Galindo Haro, como presidenta, y Lucero Iliana Escalera Pineda, como secretaria.

En la Academia de Comunicación fungirán como presidenta Mariela Guadalupe Cervantes Viesca y como secretaria Érika Gutiérrez Medrano. La Academia de Ciencias Sociales estará encabezada por Sol Gisela Ramos, como presidenta, y Norma Leticia Barretero Castro, como secretaria.

$!Las Academias Docentes participan en procesos de planeación, evaluación y fortalecimiento de la actividad académica de la UAdeC.
Las Academias Docentes participan en procesos de planeación, evaluación y fortalecimiento de la actividad académica de la UAdeC. CORTESÍA

Por su parte, la Academia de Derechos Humanos e Igualdad de Género tendrá como presidenta a Minerva Estrada y como secretario a Juan Antonio Puentes Olmos.

En el nivel Superior y Posgrado, la Academia de Matemáticas e Informática estará representada por María Guadalupe Barrera García, como presidenta, y Javier Álvarez Arreola, como secretario.

La Academia de Ciencias Naturales (Biomédicas) tendrá como presidenta a Nancy Rodríguez Vázquez y como secretaria a Susana Facio Arciniega.

En la Academia de Humanidades fungirán como presidente Karim Artemio Zavala y como secretaria María Magdalena Gómez Guijarro.

La Academia de Derechos Humanos estará encabezada por David Omar Sifuentes Bocardo, como presidente, y Pablo Montes Páramo, como secretario.

Finalmente, la Academia de Igualdad de Género tendrá como presidenta a Rita Alicia Ramírez Sánchez y como secretaria a María Martha Rincón Escobedo.

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