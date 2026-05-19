México se hace viejo... habrá menos niños y más adultos mayores en 2034

El dato más contundente aparece en el Programa Nacional de Población 2030 : para el año 2034 habrá más personas adultas mayores que niñas y niños menores de 12 años en el país . La proyección marca un punto de quiebre histórico para la sociedad mexicana y refleja cómo el envejecimiento poblacional avanza cada vez más rápido.

México está dejando atrás la imagen de un país predominantemente joven. El descenso sostenido en la tasa de nacimientos y el crecimiento acelerado de la población adulta mayor están modificando la estructura demográfica nacional a un ritmo que hace apenas unas décadas parecía lejano.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, durante 2025 se registraron 2 millones 19 mil 907 nacimientos, equivalente a 15.15 nacidos por cada mil habitantes. En el mismo periodo se contabilizaron 836 mil 585 defunciones.

Aunque la cifra de nacimientos todavía supera ampliamente a las muertes, las proyecciones oficiales muestran que la diferencia comenzará a reducirse de forma constante durante las próximas décadas.

LOS NACIMIENTOS CAERÁN Y LAS DEFUNCIONES AUMENTARÁN

Las estimaciones del gobierno federal indican que hacia 2055 México registrará alrededor de 1 millón 395 mil 851 nacimientos frente a 1 millón 386 mil 641 defunciones, una diferencia mínima en comparación con décadas anteriores.

El escenario cambiará todavía más para 2070. Según las proyecciones, en ese año habrá aproximadamente 1 millón 158 mil 959 nacimientos, mientras que las defunciones alcanzarían 1 millón 618 mil 736 casos, superando ampliamente a los nuevos nacimientos.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación advierte que este proceso impactará directamente en la economía, los sistemas de salud, las pensiones y las dinámicas familiares.

“El país enfrenta un proceso de envejecimiento acelerado que modificará la estructura por edades y las necesidades sociales de la población”, señala el informe oficial.

Las autoridades también relacionan este fenómeno con cambios culturales y sociales. Actualmente, más personas deciden tener menos hijos o postergar la maternidad y paternidad, impulsadas por factores económicos, laborales y de desarrollo profesional.

LOS HOGARES MEXICANOS TAMBIÉN ESTÁN CAMBIANDO

El envejecimiento poblacional no solo se reflejará en las estadísticas nacionales, sino también dentro de los hogares mexicanos. Las familias son cada vez más pequeñas y los hogares unipersonales aumentan año con año.

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que en 2023 el promedio fue de 3.3 personas por hogar, una cifra que continúa disminuyendo respecto a décadas anteriores.

La transformación demográfica ya es visible en distintos estados del país. La Ciudad de México se convirtió desde 2019 en la primera entidad donde los adultos mayores superaron a los menores de 12 años.

Estados como Veracruz y Colima alcanzarán esa condición en 2028. Morelos lo hará entre 2029 y 2030, mientras que entidades como Estado de México, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán llegarán a ese escenario en 2031.

A nivel nacional, el cambio llegará oficialmente en 2034, consolidando una nueva realidad social para México.

UNA TRANSFORMACIÓN QUE CAMBIARÁ AL PAÍS

Especialistas consideran que el envejecimiento de la población transformará profundamente la vida cotidiana. Las necesidades médicas, los sistemas de cuidados y los programas sociales deberán adaptarse a una población cada vez más longeva.

Al mismo tiempo, la disminución de niños y jóvenes podría impactar sectores como la educación, el mercado laboral y la productividad económica del país.

Las autoridades atribuyen esta reducción en la fecundidad a una mayor libertad en las decisiones reproductivas y al acceso a información sobre maternidad y paternidad responsables.

“Las dinámicas familiares y reproductivas han cambiado significativamente en las últimas décadas”, reconoce el Programa Nacional de Población.