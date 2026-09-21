Una labor de parto inesperada en el ejido Ana de Torreón culmina con éxito gracias a la intervención policial

Llamado de auxilio: Vecinos del sector interceptaron una patrulla en plena ruta de vigilancia para reportar una urgencia médica.

TORREÓN, COAH.- Momentos de tensión se vivieron en la comunidad del ejido Ana, donde una ciudadana en pleno trabajo de parto recibió asistencia oportuna de agentes de la Policía Municipal de Torreón , logrando dar a luz de forma segura antes de arribar a un nosocomio.

Acción inmediata: Ante la imposibilidad de trasladar a la afectada a un hospital por lo avanzado del proceso, los uniformados valoraron la situación.

Intervención clave: Una elemento de la corporación aplicó los protocolos y conocimientos de primeros auxilios adquiridos en su formación para recibir al infante.

Valoración médica: Socorristas de la Cruz Roja se presentaron minutos después para estabilizar y examinar tanto a la madre como al recién nacido.

“Gracias a la pericia de la oficial y al oportuno aviso de la comunidad, el nacimiento concluyó sin contratiempos, dejando una marca imborrable en los presentes.”

La preparación de los elementos de seguridad y su capacidad de respuesta rápida resultaron determinantes para salvaguardar la integridad de ambos durante estos instantes cruciales, previos al arribo de los servicios sanitarios profesionales.