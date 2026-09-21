Una labor de parto inesperada en el ejido Ana de Torreón culmina con éxito gracias a la intervención policial

+ Seguir en Seguir en Google
Torreón
/
    Una labor de parto inesperada en el ejido Ana de Torreón culmina con éxito gracias a la intervención policial
    La rápida intervención de los agentes permitió que el nacimiento ocurriera de manera segura antes de llegar al hospital. SANDRA GÓMEZ

Una policía municipal auxilió a una mujer en trabajo de parto en el ejido Ana y recibió al bebé antes de que ambos fueran trasladados para valoración médica

TORREÓN, COAH.- Momentos de tensión se vivieron en la comunidad del ejido Ana, donde una ciudadana en pleno trabajo de parto recibió asistencia oportuna de agentes de la Policía Municipal de Torreón, logrando dar a luz de forma segura antes de arribar a un nosocomio.

Llamado de auxilio: Vecinos del sector interceptaron una patrulla en plena ruta de vigilancia para reportar una urgencia médica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/por-primera-vez-en-la-historia-coahuila-queda-como-el-estado-mas-seguro-del-pais-manolo-jimenez-FE23632337
$!Una oficial aplicó sus conocimientos de primeros auxilios para asistir en el nacimiento del bebé.
Una oficial aplicó sus conocimientos de primeros auxilios para asistir en el nacimiento del bebé. SANDRA GÓMEZ

Acción inmediata: Ante la imposibilidad de trasladar a la afectada a un hospital por lo avanzado del proceso, los uniformados valoraron la situación.

Intervención clave: Una elemento de la corporación aplicó los protocolos y conocimientos de primeros auxilios adquiridos en su formación para recibir al infante.

Valoración médica: Socorristas de la Cruz Roja se presentaron minutos después para estabilizar y examinar tanto a la madre como al recién nacido.

“Gracias a la pericia de la oficial y al oportuno aviso de la comunidad, el nacimiento concluyó sin contratiempos, dejando una marca imborrable en los presentes.”

La preparación de los elementos de seguridad y su capacidad de respuesta rápida resultaron determinantes para salvaguardar la integridad de ambos durante estos instantes cruciales, previos al arribo de los servicios sanitarios profesionales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales

Localizaciones


Coahuila
Torreón

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Malpensados

Malpensados
true

Saltillo: Abasto de agua, ¿por qué es hoy un problema?
true

POLITICÓN: Con denuncias de la ASE, ¿lo que falta es la intención para investigar la corrupción en Coahuila?
“La Manguera”, exobrero de AHMSA, falleció este fin de semana.

Muere otro exobrero de AHMSA en espera de su pago; suman ya 90 extrabajadores fallecidos
Autoridades del IMSS mantienen medidas de aislamiento, limpieza y vigilancia en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales.

Investigan muerte de cinco bebés en hospital del IMSS de Durango; detectan bacteria, sin causa confirmada
Isaac del Toro volverá a competir el domingo 27 de septiembre en la prueba de ruta del Mundial.

Isaac del Toro termina sexto en el Mundial de Ciclismo; Carlos García espera la prueba de ruta
La advertencia de Trump se produjo cuando el régimen iraní afirmó tener información de inteligencia que indicaba que Estados Unidos estaba planeando un nuevo ataque.

Trump advierte que está cerca de tomar una decisión sobre Irán mientras aumentan las tensiones en Oriente Medio
Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra

Trump afirma que Rusia ‘perdió el control de su industria del gasóleo’ tras los ataques con drones en Ucrania y pide el fin de la guerra