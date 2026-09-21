Una labor de parto inesperada en el ejido Ana de Torreón culmina con éxito gracias a la intervención policial
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Una policía municipal auxilió a una mujer en trabajo de parto en el ejido Ana y recibió al bebé antes de que ambos fueran trasladados para valoración médica
TORREÓN, COAH.- Momentos de tensión se vivieron en la comunidad del ejido Ana, donde una ciudadana en pleno trabajo de parto recibió asistencia oportuna de agentes de la Policía Municipal de Torreón, logrando dar a luz de forma segura antes de arribar a un nosocomio.
Llamado de auxilio: Vecinos del sector interceptaron una patrulla en plena ruta de vigilancia para reportar una urgencia médica.
Acción inmediata: Ante la imposibilidad de trasladar a la afectada a un hospital por lo avanzado del proceso, los uniformados valoraron la situación.
Intervención clave: Una elemento de la corporación aplicó los protocolos y conocimientos de primeros auxilios adquiridos en su formación para recibir al infante.
Valoración médica: Socorristas de la Cruz Roja se presentaron minutos después para estabilizar y examinar tanto a la madre como al recién nacido.
“Gracias a la pericia de la oficial y al oportuno aviso de la comunidad, el nacimiento concluyó sin contratiempos, dejando una marca imborrable en los presentes.”
La preparación de los elementos de seguridad y su capacidad de respuesta rápida resultaron determinantes para salvaguardar la integridad de ambos durante estos instantes cruciales, previos al arribo de los servicios sanitarios profesionales.