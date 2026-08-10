Ultiman detalles para entregar planta de saneamiento en Cuatro Ciénegas, Coahuila

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.– La planta tratadora de aguas residuales de Cuatro Ciénegas se encuentra en la recta final para ser entregada al Municipio, luego de quedar prácticamente concluida la infraestructura necesaria para su operación y superar los inconvenientes que habían impedido iniciar las pruebas del sistema. La expectativa de las autoridades municipales es que la obra pueda ser liberada en los próximos días, una vez que Grupo Carso y Fundación Carlos Slim concluyan la revisión de las instalaciones y se determine que el equipo se encuentra en condiciones de operar de manera adecuada.

El retraso registrado en el proceso estuvo relacionado principalmente con aspectos del suministro eléctrico, situación que obligó a posponer las primeras pruebas de funcionamiento. Con la infraestructura ya instalada, el siguiente paso será poner en marcha los diferentes componentes de la planta para comprobar su desempeño antes de formalizar la entrega. La obra representa un proyecto de relevancia para Cuatro Ciénegas, debido a que permitirá fortalecer el manejo de las aguas residuales y reducir la presión que actualmente existe sobre el sistema de saneamiento municipal. También busca contribuir a la protección ambiental de la cuenca y disminuir riesgos asociados al manejo inadecuado de las descargas. El alcalde Víctor Leija Vega ha dado seguimiento a la etapa final del proyecto y ha señalado la importancia de que la planta opere correctamente antes de su entrega definitiva. La intención es que las pruebas permitan detectar y corregir cualquier ajuste necesario en equipos, instalaciones y procesos.

Con la infraestructura completa, el municipio se encuentra ahora a la espera de la liberación técnica de la obra. De acuerdo con las previsiones realizadas esta semana, la entrega podría concretarse en un plazo cercano a los próximos días, siempre que las pruebas y verificaciones finales sean satisfactorias. La puesta en funcionamiento de la planta marcaría un avance importante para el saneamiento de Cuatro Ciénegas, particularmente por tratarse de una zona cuyo valor ambiental hace necesario reforzar el tratamiento y manejo adecuado de las aguas residuales.