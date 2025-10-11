Universidad Tecmilenio y Municipio reforestan el bulevar Técnico Milenio

Torreón
/ 11 octubre 2025
    Universidad Tecmilenio y Municipio reforestan el bulevar Técnico Milenio
    Voluntarios y autoridades participaron en la reforestación del bulevar Técnico Milenio. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

La jornada formó parte del Plan de Arborización Municipal 2025 y del programa ‘Torreón más verde’

TORREÓN, COAH.- En una muestra de colaboración entre gobierno, academia y sociedad civil, la Administración Municipal de Torreón, junto con la Universidad Tecmilenio y voluntarios, llevó a cabo una jornada de reforestación en el camellón central del bulevar Técnico Milenio.

Como parte del Plan de Arborización Municipal 2025 y el programa “Torreón más verde”, se plantaron 100 árboles de especies nativas, seleccionadas por su resistencia al clima semidesértico de la región y por requerir bajo mantenimiento.

La actividad tuvo como propósito transformar espacios sin vegetación en áreas arboladas y funcionales, además de fomentar la conciencia ambiental y el cuidado de los recursos naturales.

En la jornada participaron estudiantes, docentes y personal de la Universidad Tecmilenio, además de servidores públicos municipales y ciudadanos que se sumaron de manera voluntaria.

$!Las especies plantadas fueron elegidas por su adaptación al clima de Torreón.
Las especies plantadas fueron elegidas por su adaptación al clima de Torreón. FOTO: VANGUARDIA/SANDRA GÓMEZ

ES CON APOYO DE CIUDADANOS

Las autoridades locales destacaron que la colaboración comunitaria es esencial para garantizar el éxito y la continuidad de los proyectos ecológicos.

“La reforestación no solo mejora la imagen urbana, también contribuye a mitigar el calor, mejorar la calidad del aire y fortalecer la participación ciudadana en favor del medio ambiente”, señalaron representantes del municipio.

La Administración Municipal agradeció el apoyo de las instituciones educativas y dependencias que impulsan estas acciones, reafirmando su compromiso con la sustentabilidad y el bienestar ambiental de Torreón.

