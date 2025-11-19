Urge atención a salud mental: Coahuila supera tasa nacional de suicidios
Autoridades municipales y especialistas exponen datos del INEGI y llaman a fortalecer la prevención en escuelas y centros laborales
TORREÓN, COAH.– La Comisión de Salud del Ayuntamiento realizó este miércoles una sesión especial para revisar el estado actual de la salud mental en el municipio, con el objetivo de orientar acciones de prevención, atención y acompañamiento oportuno.
El presidente de la comisión, Roberto Bernal Gómez, presentó datos del INEGI correspondientes a 2024, los cuales muestran que Coahuila registra 10.1 casos de suicidio por cada 100 mil habitantes, cifra significativamente superior al promedio nacional, de 6.8.
La mayoría de los casos, señaló, corresponde a hombres de 22 a 39 años, afectados por factores como presión económica, uso problemático de redes sociales, falta de apoyo familiar, episodios depresivos y trastornos de ansiedad.
En el encuentro, la especialista en salud mental Lizette Mayela Colchado Garza expuso una proyección sobre depresión y suicidio en Torreón, detallando que la depresión puede manifestarse mediante ánimo bajo persistente, desinterés por actividades cotidianas, fatiga constante, sentimientos de culpa, alteraciones del sueño, cambios en el apetito y dificultades de concentración.
Explicó que estos síntomas pueden agravarse por elementos como antecedentes familiares, estrés prolongado, experiencias traumáticas, enfermedades médicas, consumo de sustancias, aislamiento social, falta de apoyo o situaciones de discriminación y violencia.
También describió señales de alerta que requieren acompañamiento inmediato, entre ellas expresiones de desesperanza, aislamiento, cambios bruscos de comportamiento, mensajes de despedida o regalar objetos personales significativos.
La comisión subrayó la importancia de implementar programas de primeros auxilios psicológicos en escuelas y centros de trabajo, así como promover rutas de apoyo oportuno. Se recordó que la población puede solicitar atención inmediata a la Línea de la Vida (800 911 2000).
En la sesión participaron también las especialistas Elena Villarreal, psiquiatra; Sandra López Chavarría, coordinadora de la UAdeC Unidad Laguna; Cecilia Martínez López, directora del Centro de Integración Juvenil; Fanny Díaz, subdirectora académica de Psicología de la UANE; Carolina Perales, representante de Psicología de la UAdeC; además de Emiliano Martínez y Cheriff Nassar, de Protección Civil.