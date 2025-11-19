Urge atención a salud mental: Coahuila supera tasa nacional de suicidios

Torreón
/ 19 noviembre 2025
    Urge atención a salud mental: Coahuila supera tasa nacional de suicidios
    Integrantes de la Comisión de Salud revisan indicadores estatales de depresión y suicidio. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Autoridades municipales y especialistas exponen datos del INEGI y llaman a fortalecer la prevención en escuelas y centros laborales

TORREÓN, COAH.– La Comisión de Salud del Ayuntamiento realizó este miércoles una sesión especial para revisar el estado actual de la salud mental en el municipio, con el objetivo de orientar acciones de prevención, atención y acompañamiento oportuno.

El presidente de la comisión, Roberto Bernal Gómez, presentó datos del INEGI correspondientes a 2024, los cuales muestran que Coahuila registra 10.1 casos de suicidio por cada 100 mil habitantes, cifra significativamente superior al promedio nacional, de 6.8.

TE PUEDE INTERESAR: Reconocen a 122 mujeres que concluyeron la prepa en Torreón

La mayoría de los casos, señaló, corresponde a hombres de 22 a 39 años, afectados por factores como presión económica, uso problemático de redes sociales, falta de apoyo familiar, episodios depresivos y trastornos de ansiedad.

En el encuentro, la especialista en salud mental Lizette Mayela Colchado Garza expuso una proyección sobre depresión y suicidio en Torreón, detallando que la depresión puede manifestarse mediante ánimo bajo persistente, desinterés por actividades cotidianas, fatiga constante, sentimientos de culpa, alteraciones del sueño, cambios en el apetito y dificultades de concentración.

$!La sesión destacó la importancia de programas de primeros auxilios psicológicos.
La sesión destacó la importancia de programas de primeros auxilios psicológicos. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Explicó que estos síntomas pueden agravarse por elementos como antecedentes familiares, estrés prolongado, experiencias traumáticas, enfermedades médicas, consumo de sustancias, aislamiento social, falta de apoyo o situaciones de discriminación y violencia.

También describió señales de alerta que requieren acompañamiento inmediato, entre ellas expresiones de desesperanza, aislamiento, cambios bruscos de comportamiento, mensajes de despedida o regalar objetos personales significativos.

La comisión subrayó la importancia de implementar programas de primeros auxilios psicológicos en escuelas y centros de trabajo, así como promover rutas de apoyo oportuno. Se recordó que la población puede solicitar atención inmediata a la Línea de la Vida (800 911 2000).

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a joven con cinco paquetes de presunta mariguana en la colonia Nueva Tlaxcala de Saltillo

En la sesión participaron también las especialistas Elena Villarreal, psiquiatra; Sandra López Chavarría, coordinadora de la UAdeC Unidad Laguna; Cecilia Martínez López, directora del Centro de Integración Juvenil; Fanny Díaz, subdirectora académica de Psicología de la UANE; Carolina Perales, representante de Psicología de la UAdeC; además de Emiliano Martínez y Cheriff Nassar, de Protección Civil.

Temas


Intento De Suicidio
Salud Mental
Suicidio

Localizaciones


Torreón

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Instalaciones de AHMSA en Monclova permanecen detenidas desde 2023, a la espera de que el Juzgado de Concursos Mercantiles autorice la subasta para definir su futuro y el de miles de trabajadores.

A un año de la quiebra, AHMSA sigue sin comprador y la industria del acero enfrenta un escenario incierto
Personas cercanas al exfuncionario abarrotaron la iglesia San Pablo Apóstol para dar el último adiós.

Familiares, amigos y funcionarios de todos los partidos despiden al exregidor Alberto Leyva, en Saltillo

true

Coahuila: La educación dual debe avanzar con más rapidez
true

Legado de AMLO a Andy: El poder. Los papás en los gobiernos de México. Episodio 2
Reiteró que su participación en la marcha responde a inquietudes generacionales y no a intereses partidistas.

Impulsor de la marcha Z abandona México tras acusar persecución del gobierno
El encargado de la Vocalía Ejecutiva del INE, Miguel Castillo Morales, pronostica una baja participación en la próxima elección de diputados locales en Coahuila.

INE Coahuila prevé participación menor al 50 por ciento en elecciones del 2026
Realizar actividad física por la noche es una práctica cada vez más común entre personas con horarios ajustados.

¿Entrenar de noche afecta tu descanso? La verdad detrás del ejercicio antes de dormir
true

¿Por qué el gobierno de la 4T no dice nada del Bloque Negro?