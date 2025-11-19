Urge atención a salud mental: Coahuila supera tasa nacional de suicidios

TORREÓN, COAH.– La Comisión de Salud del Ayuntamiento realizó este miércoles una sesión especial para revisar el estado actual de la salud mental en el municipio, con el objetivo de orientar acciones de prevención, atención y acompañamiento oportuno.

El presidente de la comisión, Roberto Bernal Gómez, presentó datos del INEGI correspondientes a 2024, los cuales muestran que Coahuila registra 10.1 casos de suicidio por cada 100 mil habitantes, cifra significativamente superior al promedio nacional, de 6.8.

La mayoría de los casos, señaló, corresponde a hombres de 22 a 39 años, afectados por factores como presión económica, uso problemático de redes sociales, falta de apoyo familiar, episodios depresivos y trastornos de ansiedad.

En el encuentro, la especialista en salud mental Lizette Mayela Colchado Garza expuso una proyección sobre depresión y suicidio en Torreón, detallando que la depresión puede manifestarse mediante ánimo bajo persistente, desinterés por actividades cotidianas, fatiga constante, sentimientos de culpa, alteraciones del sueño, cambios en el apetito y dificultades de concentración.