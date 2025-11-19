Reconocen a 122 mujeres que concluyeron la prepa en Torreón

TORREÓN, COAH.- El alcalde Román Cepeda y la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, Paola Rodríguez López, entregaron este miércoles certificados de preparatoria a 122 beneficiarias del programa “Mujeres echadas pa’ delante”, además de anunciar que 34 de ellas continuarán sus estudios universitarios con becas. El programa busca impulsar el empoderamiento educativo y económico de las mujeres coahuilenses, brindando herramientas para su desarrollo profesional. TE PUEDE INTERESAR: Congreso de Coahuila rinde minuto de silencio por el fallecimiento de Alberto Leyva

Durante el evento, el alcalde Cepeda reconoció el esfuerzo de las graduadas y de sus familias, y destacó el trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para fortalecer programas sociales. Cepeda subrayó que la seguridad es un factor clave para que más mujeres puedan salir a estudiar con tranquilidad. Recordó que Coahuila es el segundo estado más seguro del país y que Torreón ocupa el tercer lugar entre los municipios de más de 500 mil habitantes. “Trabajar por la educación es apostarle al futuro y apostar por la mujer”, afirmó. Paola Rodríguez López celebró la determinación de las beneficiarias y destacó que más de 4 mil 300 mujeres cursan actualmente una carrera universitaria en los 38 municipios del estado. Agradeció al Ayuntamiento de Torreón y al DIF Municipal por fortalecer el programa y asumir parte del costo de la preparatoria de cada participante.

TE PUEDE INTERESAR: Ballet, música y tradición: así vivió Torreón el festival ‘Mitote Lagunero’ Durante el acto, la egresada Angélica María Chairez Jiménez compartió su experiencia y aseguró que concluir la preparatoria demuestra que “cuando una mujer decide salir adelante, no hay fuerza que la detenga”. En el evento también estuvieron presentes Selina Bremer de Cepeda, presidenta honoraria del DIF Torreón; el secretario de Educación estatal, Emanuel Garza Fishburn; y la directora general de Inspira Coahuila, Cecilia Ileana de la Garza Martínez.