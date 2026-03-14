Urge creación de Fondo Permanente para rescatar policías municipales: Miguel Riquelme

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Torreón
/ 14 marzo 2026
    Urge creación de Fondo Permanente para rescatar policías municipales: Miguel Riquelme
    El senador Miguel Ángel Riquelme presentó una iniciativa para crear un subsidio federal permanente que fortalezca a las policías municipales. CORTESÍA

Durante su intervención en el Senado, Riquelme advirtió que los municipios enfrentan graves limitaciones presupuestales para sostener y profesionalizar a sus policías locales

TORREÓN, COAH.- Ante el panorama de violencia que atraviesa el país, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La propuesta busca crear un subsidio federal permanente destinado exclusivamente al fortalecimiento de las corporaciones locales, las cuales hoy operan en condiciones críticas de desfinanciamiento.

Durante su exposición en el Senado de la República, Riquelme subrayó que la desaparición del programa FORTASEG dejó un vacío financiero imposible de llenar para los ayuntamientos.

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Según el legislador, dignificar a las policías municipales requeriría una inversión anual adicional de entre 31 mil y 33 mil millones de pesos, una cifra inalcanzable para municipios que dependen en más de un 72% de transferencias externas.

“Sin policías municipales fuertes, no existe una estrategia de seguridad efectiva”, sentenció el senador, al enfatizar que estas corporaciones son el primer respondiente ante el delito, pero carecen de equipo, capacitación y salarios dignos.

La iniciativa llega en un momento de alerta estadística. Riquelme recordó que entre 2018 y 2024 México acumuló 202 mil 336 homicidios dolosos, un promedio de 95 al día. Además, señaló que en los primeros 16 meses de la actual administración federal ya se contabilizan 35 mil 775 víctimas, lo que refleja la urgencia de cambiar el modelo de financiamiento.

La propuesta plantea adicionar el artículo 116 Bis a la ley vigente para establecer el “Programa Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal”. Este fondo tendría recursos etiquetados específicamente para:

Profesionalización: capacitación y certificación policial.

Operatividad: equipamiento e infraestructura.

Inteligencia: prevención del delito y tecnología.

Dignificación: mejora salarial y condiciones laborales.

El legislador priista concluyó que, al ser la seguridad una responsabilidad compartida, la Federación tiene la obligación de garantizar un financiamiento estable que permita a los municipios enfrentar al crimen con herramientas reales y no solo con voluntad.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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