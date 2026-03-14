Urge creación de Fondo Permanente para rescatar policías municipales: Miguel Riquelme

TORREÓN, COAH.- Ante el panorama de violencia que atraviesa el país, el senador Miguel Ángel Riquelme Solís (PRI) presentó una iniciativa para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La propuesta busca crear un subsidio federal permanente destinado exclusivamente al fortalecimiento de las corporaciones locales, las cuales hoy operan en condiciones críticas de desfinanciamiento.

Durante su exposición en el Senado de la República, Riquelme subrayó que la desaparición del programa FORTASEG dejó un vacío financiero imposible de llenar para los ayuntamientos.

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Según el legislador, dignificar a las policías municipales requeriría una inversión anual adicional de entre 31 mil y 33 mil millones de pesos, una cifra inalcanzable para municipios que dependen en más de un 72% de transferencias externas.

“Sin policías municipales fuertes, no existe una estrategia de seguridad efectiva”, sentenció el senador, al enfatizar que estas corporaciones son el primer respondiente ante el delito, pero carecen de equipo, capacitación y salarios dignos.

La iniciativa llega en un momento de alerta estadística. Riquelme recordó que entre 2018 y 2024 México acumuló 202 mil 336 homicidios dolosos, un promedio de 95 al día. Además, señaló que en los primeros 16 meses de la actual administración federal ya se contabilizan 35 mil 775 víctimas, lo que refleja la urgencia de cambiar el modelo de financiamiento.

La propuesta plantea adicionar el artículo 116 Bis a la ley vigente para establecer el “Programa Federal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal”. Este fondo tendría recursos etiquetados específicamente para:

Profesionalización: capacitación y certificación policial.

Operatividad: equipamiento e infraestructura.

Inteligencia: prevención del delito y tecnología.

Dignificación: mejora salarial y condiciones laborales.

El legislador priista concluyó que, al ser la seguridad una responsabilidad compartida, la Federación tiene la obligación de garantizar un financiamiento estable que permita a los municipios enfrentar al crimen con herramientas reales y no solo con voluntad.