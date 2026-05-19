Va reglamento vial metropolitano para La Laguna; buscan homologar tránsito y multas

TORREÓN, COAH.- Tras concretarse la homologación en los horarios de venta de alcohol en la Zona Metropolitana de La Laguna, los gobiernos locales buscan dar el siguiente paso con la creación de un reglamento metropolitano de seguridad vial que permita unificar las normas de tránsito entre Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo. El primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, Luis Jorge Cuerda Serna, detalló que esta propuesta se ha desarrollado a lo largo de dos años, cobrando forma a partir de una iniciativa conjunta entre el alcalde Román Alberto Cepeda y el Mando Especial de La Laguna.

El funcionario argumentó que el instrumento legal responde a la necesidad de fijar normas idénticas en una región donde la movilidad cotidiana ignora las divisiones municipales y mantiene una conexión permanente entre las cuatro ciudades. Puntualizó que el articulado ya está redactado y listo para el proceso de firmas. Señaló que aún queda pendiente su presentación ante los Cabildos de los municipios involucrados, trámite necesario para su entrada en vigor. Asimismo, indicó que la propuesta ya fue puesta a disposición de autoridades de Gómez Palacio, además de organismos empresariales y consejos de participación ciudadana que pudieron analizar su contenido y realizar observaciones. De acuerdo con la información, la implementación efectiva del reglamento dependerá en gran medida de la disposición política de las alcaldías para llevar lo acordado a la práctica diaria. HOMOLOGARÁN MULTAS Y VELOCIDADES El propósito medular de la homologación es estandarizar la gestión administrativa y técnica de la movilidad. El plan contempla establecer los mismos límites de velocidad en las arterias metropolitanas, además de unificar los criterios para la circulación del transporte de carga pesada.

Asimismo, la propuesta busca nivelar las tarifas de las multas y las descripciones de las infracciones de tránsito, evitando las disparidades actuales entre municipios que confunden a los conductores e impiden una aplicación uniforme de la ley. Para asegurar el avance del proyecto, el regidor consideró indispensable mantener el apoyo continuo de los sectores empresariales y civiles, particularmente en Durango, donde todavía será necesario impulsar la votación del documento en las respectivas sesiones de Cabildo. Por último, recordó que esta regulación es resultado de mesas de trabajo con el Mando Especial de La Laguna, así como de la participación de regidores y funcionarios de los cuatro municipios. Añadió que, una vez armonizado el tema de los alcoholes, la prioridad metropolitana debe enfocarse en fortalecer el orden vial bajo un marco normativo común.

Publicidad