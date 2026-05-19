Va reglamento vial metropolitano para La Laguna; buscan homologar tránsito y multas

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Torreón
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    Va reglamento vial metropolitano para La Laguna; buscan homologar tránsito y multas
    El regidor Luis Jorge Cuerda Serna informó que el reglamento metropolitano de seguridad vial ya concluyó su etapa de socialización y será presentado ante los Cabildos de cuatro municipios laguneros. SANDRA GÓMEZ

La propuesta regularía la movilidad en Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo bajo criterios únicos de velocidad, sanciones y transporte de carga

TORREÓN, COAH.- Tras concretarse la homologación en los horarios de venta de alcohol en la Zona Metropolitana de La Laguna, los gobiernos locales buscan dar el siguiente paso con la creación de un reglamento metropolitano de seguridad vial que permita unificar las normas de tránsito entre Torreón, Matamoros, Gómez Palacio y Lerdo.

El primer regidor del Ayuntamiento de Torreón, Luis Jorge Cuerda Serna, detalló que esta propuesta se ha desarrollado a lo largo de dos años, cobrando forma a partir de una iniciativa conjunta entre el alcalde Román Alberto Cepeda y el Mando Especial de La Laguna.

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El funcionario argumentó que el instrumento legal responde a la necesidad de fijar normas idénticas en una región donde la movilidad cotidiana ignora las divisiones municipales y mantiene una conexión permanente entre las cuatro ciudades.

Puntualizó que el articulado ya está redactado y listo para el proceso de firmas. Señaló que aún queda pendiente su presentación ante los Cabildos de los municipios involucrados, trámite necesario para su entrada en vigor.

Asimismo, indicó que la propuesta ya fue puesta a disposición de autoridades de Gómez Palacio, además de organismos empresariales y consejos de participación ciudadana que pudieron analizar su contenido y realizar observaciones.

De acuerdo con la información, la implementación efectiva del reglamento dependerá en gran medida de la disposición política de las alcaldías para llevar lo acordado a la práctica diaria.

HOMOLOGARÁN MULTAS Y VELOCIDADES

El propósito medular de la homologación es estandarizar la gestión administrativa y técnica de la movilidad. El plan contempla establecer los mismos límites de velocidad en las arterias metropolitanas, además de unificar los criterios para la circulación del transporte de carga pesada.

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Asimismo, la propuesta busca nivelar las tarifas de las multas y las descripciones de las infracciones de tránsito, evitando las disparidades actuales entre municipios que confunden a los conductores e impiden una aplicación uniforme de la ley.

Para asegurar el avance del proyecto, el regidor consideró indispensable mantener el apoyo continuo de los sectores empresariales y civiles, particularmente en Durango, donde todavía será necesario impulsar la votación del documento en las respectivas sesiones de Cabildo.

Por último, recordó que esta regulación es resultado de mesas de trabajo con el Mando Especial de La Laguna, así como de la participación de regidores y funcionarios de los cuatro municipios. Añadió que, una vez armonizado el tema de los alcoholes, la prioridad metropolitana debe enfocarse en fortalecer el orden vial bajo un marco normativo común.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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