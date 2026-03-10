Va Torreón tras ‘Vecinos cochinos’; aplicarán multa de hasta 10 mil pesos

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar los tiraderos clandestinos, el Ayuntamiento de Torreón relanzó la campaña “Denuncia al vecino cochino”. Esta iniciativa, explicada por el director de Servicios Públicos de Torreón, Fernando Villarreal, responde al descontento social hacia quienes ensucian la ciudad, buscando atacar el problema mediante la identificación directa de los infractores.

La estrategia destaca por la activación del WhatsApp 871 676 5399, canal exclusivo para recibir fotos y videos de personas tirando basura en flagrancia.

Este sistema opera bajo el monitoreo del Centro de Control de Seguridad Pública, permitiendo una respuesta en tiempo real. Se aclaró que el número no es para reportar suciedad acumulada, sino para señalar a los responsables con evidencia clara.

El comisario Alfredo Flores, señaló que habrá vigilancia las 24 horas para intervenir y realizar detenciones inmediatas.

Por su parte, Martha Alicia Faz, titular de Tránsito, advirtió que los vehículos implicados (desde camiones hasta triciclos) serán enviados al corralón.

Las sanciones económicas podrían superar los 10 mil pesos, sumando multas de limpieza, movilidad y gastos de grúa.

A la fecha, ya se contabilizan cinco detenciones. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no confrontar a los infractores, sino a documentar el hecho para fomentar una cultura de legalidad que posicione a Torreón como un referente de limpieza nacional.