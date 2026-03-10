Va Torreón tras ‘Vecinos cochinos’; aplicarán multa de hasta 10 mil pesos

Torreón
/ 10 marzo 2026
    Va Torreón tras ‘Vecinos cochinos’; aplicarán multa de hasta 10 mil pesos
    Fernando Villarreal, director de Servicios Públicos, afirma que a la fecha han sido detenidas cinco personas detenidas por arrojar basura en la vía pública. SANDRA GÓMEZ

Exhorta a la ciudadanía a denunciar a quienes ensucian la ciudad

TORREÓN, COAH.- Con el objetivo de erradicar los tiraderos clandestinos, el Ayuntamiento de Torreón relanzó la campaña “Denuncia al vecino cochino”. Esta iniciativa, explicada por el director de Servicios Públicos de Torreón, Fernando Villarreal, responde al descontento social hacia quienes ensucian la ciudad, buscando atacar el problema mediante la identificación directa de los infractores.

La estrategia destaca por la activación del WhatsApp 871 676 5399, canal exclusivo para recibir fotos y videos de personas tirando basura en flagrancia.

Este sistema opera bajo el monitoreo del Centro de Control de Seguridad Pública, permitiendo una respuesta en tiempo real. Se aclaró que el número no es para reportar suciedad acumulada, sino para señalar a los responsables con evidencia clara.

El comisario Alfredo Flores, señaló que habrá vigilancia las 24 horas para intervenir y realizar detenciones inmediatas.

Por su parte, Martha Alicia Faz, titular de Tránsito, advirtió que los vehículos implicados (desde camiones hasta triciclos) serán enviados al corralón.

Las sanciones económicas podrían superar los 10 mil pesos, sumando multas de limpieza, movilidad y gastos de grúa.

A la fecha, ya se contabilizan cinco detenciones. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no confrontar a los infractores, sino a documentar el hecho para fomentar una cultura de legalidad que posicione a Torreón como un referente de limpieza nacional.

Temas


Basura
multas

Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

