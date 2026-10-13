SIMAS liquidará adeudos con CFE y Conagua sin afectar suministro de agua en Torreón: Riquelme

TORREÓN, COAH.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís aseguró que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) de Torreón liquidará los adeudos que mantiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que ascienden a cerca de 770 millones de pesos, sin que estas obligaciones representen un riesgo para la continuidad de los servicios de agua potable y drenaje. De acuerdo con el edil, su administración mantiene una política de responsabilidad y orden financiero para regularizar los compromisos heredados y garantizar que el organismo cuente con los recursos necesarios para atender a la población.

Dijo que, mientras concluyen las negociaciones con ambas dependencias, el SIMAS reserva mensualmente los recursos correspondientes a sus obligaciones de pago, con el propósito de disponer de ellos una vez que se formalicen los convenios. Sostuvo que asumir una administración con compromisos pendientes debe atenderse con responsabilidad, por lo que, dijo, uno de los objetivos es evitar que en lo sucesivo se acumulen nuevos adeudos. Indicó que ha instruido a la gerencia del SIMAS a concretar, a la brevedad posible, un acuerdo con la Conagua, procurando obtener las mejores condiciones para el organismo, pero con la determinación de cumplir con los pagos.

Riquelme Solís afirmó que su administración no pretende evadir las obligaciones financieras ni utilizar recursos legales como justificación para incumplirlas, sino establecer mecanismos que permitan regularizar definitivamente la situación. Precisó que, en caso de no concretarse los acuerdos en los términos esperados, se buscarán alternativas legales y administrativas para depositar los recursos reservados y acreditar la disposición del organismo para cumplir. Expresó su confianza en que las negociaciones con la CFE y la Conagua llegarán a buen término, al considerar que existe interés de ambas partes en encontrar soluciones que permitan recuperar los adeudos. Recordó que anteriormente existían mecanismos de estímulos e incentivos para facilitar la liquidación de obligaciones con dependencias federales, por lo que, dijo, se mantiene a la espera de las condiciones que puedan establecerse mediante los acuerdos en proceso.

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