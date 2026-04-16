Víctimas de fraude inmobiliario se manifiestan nuevamente en Torreón; exigen avances en el caso

Torreón, Coahuila.- Personas afectadas por un presunto fraude inmobiliario en la Región Laguna se manifestaron nuevamente este día, ahora frente a la Secretaría de Finanzas. La movilización forma parte de las acciones para exigir avances concretos en las investigaciones y la detención de los responsables. De acuerdo con integrantes del grupo, esta protesta se suma a otras realizadas en distintos puntos, como la Fiscalía y el edificio Coahuila. Señalaron que esto ocurre ante la falta de resultados, tras meses de diálogo con autoridades estatales.

Los quejosos señalaron que el número de víctimas continúa en aumento. Actualmente, suman 58 personas integradas en el grupo. Sin embargo, estimaron que las denuncias podrían superar las 80, considerando a quienes aún no se han sumado formalmente. Indicaron que, pese a que existen al menos 11 personas señaladas directamente por su presunta participación en el fraude, solo dos han sido detenidas hasta el momento. Mientras tanto, varios de los implicados continúan en libertad. Entre los principales señalados se encuentra Víctor, quien presuntamente fungía como vendedor de los terrenos. También mencionaron a un notario identificado como Fernando, quien se encuentra prófugo en España. Según información de autoridades, para él se tramita una ficha roja de Interpol. Los manifestantes expresaron su inconformidad ante la falta de detenciones, pese a que algunos de los implicados se encontrarían en la región. Además, señalaron que recientemente sostuvieron una reunión con autoridades estatales, sin obtener soluciones concretas.

Como parte de la protesta, los afectados realizaron un bloqueo en la Secretaría de Finanzas. El objetivo fue presionar a las autoridades y visibilizar el caso. Finalmente, advirtieron que las manifestaciones continuarán hasta obtener respuestas claras, avances en las investigaciones y la recuperación del patrimonio afectado. El monto podría superar los 40 millones de pesos.

Publicidad