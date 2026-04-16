Víctimas de fraude inmobiliario se manifiestan nuevamente en Torreón; exigen avances en el caso

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Torreón
/ 16 abril 2026
    Víctimas de fraude inmobiliario se manifiestan nuevamente en Torreón; exigen avances en el caso
    Personas afectadas por presunto fraude inmobiliario se manifestaron para exigir avances en el caso. SANDRA GÓMEZ

Con más de 50 afectados, víctimas señalan lentitud y resultados en investigaciones

Torreón, Coahuila.- Personas afectadas por un presunto fraude inmobiliario en la Región Laguna se manifestaron nuevamente este día, ahora frente a la Secretaría de Finanzas. La movilización forma parte de las acciones para exigir avances concretos en las investigaciones y la detención de los responsables.

De acuerdo con integrantes del grupo, esta protesta se suma a otras realizadas en distintos puntos, como la Fiscalía y el edificio Coahuila. Señalaron que esto ocurre ante la falta de resultados, tras meses de diálogo con autoridades estatales.

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Los quejosos señalaron que el número de víctimas continúa en aumento. Actualmente, suman 58 personas integradas en el grupo. Sin embargo, estimaron que las denuncias podrían superar las 80, considerando a quienes aún no se han sumado formalmente.

Indicaron que, pese a que existen al menos 11 personas señaladas directamente por su presunta participación en el fraude, solo dos han sido detenidas hasta el momento. Mientras tanto, varios de los implicados continúan en libertad.

Entre los principales señalados se encuentra Víctor, quien presuntamente fungía como vendedor de los terrenos. También mencionaron a un notario identificado como Fernando, quien se encuentra prófugo en España. Según información de autoridades, para él se tramita una ficha roja de Interpol.

Los manifestantes expresaron su inconformidad ante la falta de detenciones, pese a que algunos de los implicados se encontrarían en la región. Además, señalaron que recientemente sostuvieron una reunión con autoridades estatales, sin obtener soluciones concretas.

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Como parte de la protesta, los afectados realizaron un bloqueo en la Secretaría de Finanzas. El objetivo fue presionar a las autoridades y visibilizar el caso.

Finalmente, advirtieron que las manifestaciones continuarán hasta obtener respuestas claras, avances en las investigaciones y la recuperación del patrimonio afectado. El monto podría superar los 40 millones de pesos.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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