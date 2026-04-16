Mejorarán suministro de agua para 25 mil familias con nueva fuente de abastecimiento en fraccionamiento de Torreón
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Perforación de pozo tendrá una inversión de 16 millones de pesos
TORREÓN, COAH.- Para garantizar un acceso constante al agua potable en el oriente de la ciudad, autoridades estatales dieron el banderazo a la perforación de un nuevo pozo en Villas de la Joya, un proyecto de infraestructura que impactará positivamente en la calidad de vida de más de 25 mil personas.
Gabriel Elizondo Pérez, titular de Mejora Coahuila, manifestó durante el evento que la obra cuenta con una inversión de 16 millones de pesos y forma parte de un plan integral para abatir el rezago en servicios básicos.
Destacó que la coordinación institucional es lo que permite hoy llevar soluciones reales a las colonias que más lo requieren.
Por su parte, Lauro Villarreal Navarro, director de la CEAS, informó que el pozo alcanzará una profundidad mínima de 330 metros y contará con tecnología de bombeo de alta eficiencia para asegurar su operatividad.
Una vez concluida, la fuente de abastecimiento se integrará a la red municipal para elevar la presión hídrica en dicho fraccionamiento y sus alrededores.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir invirtiendo en obras hidráulicas con visión de largo plazo, fundamentales para el desarrollo sostenible de Torreón.