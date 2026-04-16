Mejorarán suministro de agua para 25 mil familias con nueva fuente de abastecimiento en fraccionamiento de Torreón

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Torreón
/ 16 abril 2026
    Mejorarán suministro de agua para 25 mil familias con nueva fuente de abastecimiento en fraccionamiento de Torreón
    Gabriel Elizondo Pérez, titular de Mejora Coahuila (centro) dio el banderazo para el inicio de la perforación del pozo de agua SANDRA GÓMEZ

Perforación de pozo tendrá una inversión de 16 millones de pesos

TORREÓN, COAH.- Para garantizar un acceso constante al agua potable en el oriente de la ciudad, autoridades estatales dieron el banderazo a la perforación de un nuevo pozo en Villas de la Joya, un proyecto de infraestructura que impactará positivamente en la calidad de vida de más de 25 mil personas.

Gabriel Elizondo Pérez, titular de Mejora Coahuila, manifestó durante el evento que la obra cuenta con una inversión de 16 millones de pesos y forma parte de un plan integral para abatir el rezago en servicios básicos.

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Destacó que la coordinación institucional es lo que permite hoy llevar soluciones reales a las colonias que más lo requieren.

Por su parte, Lauro Villarreal Navarro, director de la CEAS, informó que el pozo alcanzará una profundidad mínima de 330 metros y contará con tecnología de bombeo de alta eficiencia para asegurar su operatividad.

$!El nuevo pozo vendrá a mejorar la calidad de vida de más de 25 mil personas.
El nuevo pozo vendrá a mejorar la calidad de vida de más de 25 mil personas. SANDRA GÓMEZ

Una vez concluida, la fuente de abastecimiento se integrará a la red municipal para elevar la presión hídrica en dicho fraccionamiento y sus alrededores.

Las autoridades reafirmaron su compromiso de seguir invirtiendo en obras hidráulicas con visión de largo plazo, fundamentales para el desarrollo sostenible de Torreón.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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