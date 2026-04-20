Víctimas del ‘Cártel Inmobiliario’ en Torreón, exigen justicia y devolución de su patrimonio en nueva protesta (video)

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Torreón
/ 20 abril 2026
    Víctimas del ‘Cártel Inmobiliario’ en Torreón, exigen justicia y devolución de su patrimonio en nueva protesta (video)
    Los inconformes cerraron la calzada Colón, en exigencia de su dinero que asciende a 40 millones de pesos. CORTESÍA

Afectados bloquean instalaciones del Registro Público de la Propiedad y cierran paso vehicular en la calzada Colón, para exigir les reintegren el monto de lo robado

TORREÓN, COAH.- Víctimas del denominado “Cártel Inmobiliario” se volvieron a manifestar, ahora en las instalaciones del Registro Público del Gobierno de Coahuila y bloquearon el paso vehicular en la calzada Colón.

La protesta estuvo marcada por pancartas y gritos de exigencia, en donde los afectados buscaban visibilizar la gravedad del fraude.

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Exigen que detengan a la totalidad de los relacionados con el millonario fraude, además de que les regresen el dinero que les robaron.

Los manifestantes señalaron que muchos de ellos lo perdieron todo, y que la impunidad solo incrementa el dolor y la desesperación entre las familias afectadas.

Actualmente hay más de 80 denuncias ante la Fiscalía de Coahuila, 11 órdenes de aprehensión y solo 2 mujeres aseguradas. A pesar de la cantidad de denuncias y de la presión social, el avance en las investigaciones ha sido lento, generando inconformidad en la población.

Se estima que el monto de lo hurtado supera los 40 millones de pesos. Este fraude representa uno de los mayores escándalos inmobiliarios en la región, afectando no solo a los compradores sino también a la confianza en las instituciones.

El principal acusado es el extitular de la Notaría Pública Número 45, ubicada en el 206-A de la calle Bahía de San Basilia, en la colonia Villa California de Torreón, identificado como Fernando Nicolás “N”, quien, presuntamente, se encuentra en España y ya está fichado por la Interpol.

Las autoridades han solicitado su extradición, pero el proceso se encuentra en etapa inicial y aún no hay certeza sobre cuándo podrá ser llevado ante la justicia mexicana.

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El segundo acusado se llama Víctor “N”, quien firmaba como dueño de la mayoría de los terrenos que supuestamente les iban a vender a los afectados. Su participación fue clave en la operación del fraude, pues era quien validaba las transacciones y proporcionaba la documentación falsa a los compradores.

El modo de operar del “Cártel Inmobiliario” era a través de publicaciones en Marketplace de Facebook, donde ofertaban terrenos y casas. Una vez hecho el contacto con los asesores de venta, las víctimas eran citadas en la Notaría 45 para llevar a cabo el proceso de manera legal, con documentos del Registro Público de la Propiedad, Predial y Catastro, en donde firmaron los procesos de compra y entregaron el dinero, pero nunca recibieron sus nuevos patrimonios.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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