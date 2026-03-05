Torreón: Promete FGE acción penal contra los responsables y la entrega de predios a defraudados por el cártel inmobiliario

TORREÓN, COAH.- El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el delegado Carlos Rangel, se reunieron con las familias defraudadas por el cártel inmobiliario de La Laguna, mostrando empatía ante la incertidumbre que han vivido quienes perdieron su patrimonio.

Durante el encuentro, las autoridades escucharon de primera mano los testimonios de los afectados, quienes exigieron una actuación firme y transparente para recuperar sus bienes y responsabilizar a los culpables.

TE PUEDE INTERESAR: Renuncian tres funcionarios de la FGE en la Región Centro de Coahuila, por desacuerdos con el nuevo delegado

Tras diversas manifestaciones de los afectados frente a las oficinas de la Fiscalía en Torreón, las autoridades se comprometieron a dar acompañamiento legal y seguimiento puntual a las denuncias por fraudes que superan los 20 millones de pesos.

Este compromiso es un paso importante para restablecer la confianza entre la ciudadanía y las instituciones, que en ocasiones anteriores habían sido cuestionadas por su lentitud en la atención de este tipo de delitos.

Las autoridades encargadas de dirigir las investigaciones y ejercer acción penal prometieron a los defraudados la entrega de predios, así como asesoría jurídica integral para mitigar el daño patrimonial sufrido por decenas de familias laguneras.

Se anunció también la apertura de mesas de atención especializadas para orientar a las víctimas en el proceso judicial, garantizando el acceso a la justicia y la protección de sus derechos.

Un ejemplo de los obstáculos con los que se han encontrado para agilizar las judicializaciones son los comprobantes de las transferencias bancarias que se hicieron para cubrir la compra de los inmuebles, mismas que se tienen que acompañar en cada una de las denuncias, documentos que ya se empezaron a recibir.

Sin embargo, algunos afectados han señalado que las instituciones bancarias no siempre entregan dichos comprobantes de manera directa, lo que ha retrasado el avance de los casos y ha generado frustración entre las víctimas.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Propone Manolo Jiménez que Gobierno Federal intervenga para reactivar AHMSA... ‘incluso con esquema de paraestatal’

Los primeros casos de compraventa ficticia de terrenos y viviendas se dieron desde 2020, pero salieron a la luz años después, cuando los afectados descubrieron que los predios que habían comprado tenían otros dueños.

El común denominador en todos los casos era que los trámites se habían realizado a través de la Notaría Pública Número 45, a cargo de Nicolás “N”, quien tras la acumulación de denuncias fue suspendido, se le retiró el fíat y la notaría cerró de manera definitiva.

El exnotario público actualmente se encuentra bajo investigación por el delito de fraude y se espera que, con la colaboración de todas las partes, se logre hacer justicia para los afectados y se sienten precedentes que eviten futuras situaciones similares.