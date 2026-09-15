Video capta accidente entre una moto y un automóvil en Torreón; el motociclista resultó herido (video)

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    Video capta accidente entre una moto y un automóvil en Torreón; el motociclista resultó herido (video)
    De cabeza terminó incrustada la moto en el auto que le quitó el derecho de paso al motociclista. Tránsito y Vialidad deberá determinar la responsabilidad de los involucrados. CORTESÍA

El percance ocurrió en la prolongación Paseo del Tecnológico, a la altura de la Cerrada California, y quedó registrado por una cámara de vigilancia

TORREÓN, COAH.- Un motociclista resultó lesionado la mañana de este martes luego de impactarse contra un automóvil que presuntamente le quitó el derecho de paso en la prolongación Paseo del Tecnológico, a la altura de la Cerrada California, en Torreón, en un accidente que quedó registrado por cámaras de vigilancia.

El percance ocurrió durante la mañana cuando el conductor de la motocicleta circulaba por la vialidad y fue sorprendido por un automóvil que intentó realizar una maniobra de vuelta hacia la izquierda.

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De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia, el vehículo particular inició el giro sin advertir la presencia de la motocicleta que se aproximaba. Al atravesarse en su trayectoria se produjo el impacto, provocando que el motociclista perdiera el control y terminara sobre la carpeta asfáltica.

El conductor de la motocicleta fue identificado como Gerardo, de 33 años. A pesar de la fuerza del choque y de lo aparatoso de la caída, presentó golpes que fueron considerados leves y que no ponían en riesgo su vida.

El accidente generó la movilización de los cuerpos de emergencia y de elementos de Tránsito y Vialidad, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar las primeras diligencias.

La conductora del automóvil habría manifestado a las autoridades que no se percató de la presencia del motociclista al momento de iniciar la maniobra de vuelta. Esta versión será contrastada con las evidencias disponibles y los peritajes correspondientes.

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El percance pone nuevamente en evidencia la vulnerabilidad de los motociclistas ante maniobras de vehículos que invaden su trayectoria, incluso cuando circulan por una vialidad urbana.

En este caso, la rápida intervención permitió atender al conductor, quien pese a la violencia del impacto no sufrió lesiones de gravedad. La grabación del accidente permitirá reconstruir con mayor precisión la maniobra y las condiciones en que ocurrió la colisión.

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Antonio Santos

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Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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