Vinculan a proceso a dos seguidores del Club Monterrey por agresiones en el TSM, en Torreón

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Torreón
/ 30 abril 2026
    Vinculan a proceso a dos seguidores del Club Monterrey por agresiones en el TSM, en Torreón
    Carlos Rangel Gámez, delegado de la Región Laguna 1 de la Fiscalía General del Estado, explicó que de 18 detenidos, únicamente 2 fueron vinculados a proceso por agresiones luego del juego entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna. SANDRA GÓMEZ

Los imputados enfrentan cargos por lesiones, daños y amenazas

TORREÓN, COAH.- Dos seguidores del Club Monterrey fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva tras ser identificados como presuntos responsables de las agresiones registradas el pasado domingo en el Territorio Santos Modelo, en Torreón, así lo informó Carlos Rangel Gámez, delegado de la Región Laguna 1 de la Fiscalía General del Estado (FGE).

La judicialización del caso se llevó a cabo durante la audiencia inicial celebrada este miércoles, donde el juez concedió la duplicidad del término constitucional, detalló.

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Los imputados enfrentan cargos por lesiones, daños y amenazas en perjuicio de varias personas que se encontraban en las inmediaciones del estadio al término del encuentro deportivo.

La investigación los señala como participantes directos en los actos de violencia ocurridos en el estacionamiento del inmueble.

“De ninguna manera vamos a permitir que se atente contra nuestras familias aquí en La Laguna, y que quede claro el mensaje para toda persona que quiera venir a hacer cualquier tipo de desmán, a cometer delitos en Coahuila, que aquí es cero tolerancia”, advirtió Carlos Rangel.

Originalmente fueron 18 las personas detenidas tras los hechos, sin embargo, con el avance de las diligencias, únicamente 2 fueron señaladas como probables responsables de las agresiones; el resto de los aficionados recuperó su libertad en los días posteriores, luego de cubrir la reparación del daño a las víctimas y otros salieron por alguna cuestión diversa, indicó el delegado.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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