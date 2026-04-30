Vinculan a proceso a dos seguidores del Club Monterrey por agresiones en el TSM, en Torreón

La judicialización del caso se llevó a cabo durante la audiencia inicial celebrada este miércoles, donde el juez concedió la duplicidad del término constitucional, detalló.

TORREÓN, COAH.- Dos seguidores del Club Monterrey fueron vinculados a proceso y permanecen en prisión preventiva tras ser identificados como presuntos responsables de las agresiones registradas el pasado domingo en el Territorio Santos Modelo, en Torreón, así lo informó Carlos Rangel Gámez, delegado de la Región Laguna 1 de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los imputados enfrentan cargos por lesiones, daños y amenazas en perjuicio de varias personas que se encontraban en las inmediaciones del estadio al término del encuentro deportivo.

La investigación los señala como participantes directos en los actos de violencia ocurridos en el estacionamiento del inmueble.

“De ninguna manera vamos a permitir que se atente contra nuestras familias aquí en La Laguna, y que quede claro el mensaje para toda persona que quiera venir a hacer cualquier tipo de desmán, a cometer delitos en Coahuila, que aquí es cero tolerancia”, advirtió Carlos Rangel.

Originalmente fueron 18 las personas detenidas tras los hechos, sin embargo, con el avance de las diligencias, únicamente 2 fueron señaladas como probables responsables de las agresiones; el resto de los aficionados recuperó su libertad en los días posteriores, luego de cubrir la reparación del daño a las víctimas y otros salieron por alguna cuestión diversa, indicó el delegado.