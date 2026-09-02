Vivienda vertical, la apuesta para el desarrollo urbano sostenible y competitivo en Torreón

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    Vivienda vertical, la apuesta para el desarrollo urbano sostenible y competitivo en Torreón
    Actualmente en Torreón se desarrollan 17 proyectos verticales, en diversas etapas de desarrollo. SANDRA GÓMEZ

Nuevos proyectos impulsan un crecimiento ordenado, compacto de la ciudad

TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo promueve el desarrollo de vivienda vertical como un pilar clave para el crecimiento ordenado, compacto y competitivo de Torreón. Esta estrategia busca optimizar la eficiencia de la ciudad y brindar alternativas habitacionales modernas alineadas con las demandas de las nuevas generaciones.

José Ignacio Máynez Varela, titular de la dependencia, señaló que la densificación urbana responde a un dinamismo inmobiliario enfocado en maximizar el uso del suelo e incrementar la oferta de departamentos en zonas estratégicas.

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“Actualmente, la ciudad registra cerca de 17 proyectos verticales en diversas etapas de desarrollo, desde obras consolidadas hasta desarrollos de reciente creación”, precisó el funcionario.

El director enfatizó que el crecimiento en altura se autoriza bajo un marco de estricto apego normativo, garantizando que cada edificación cuente con la infraestructura, cobertura de servicios básicos, esquemas de movilidad y estándares de seguridad requeridos.

Sectores clave donde se consolida este modelo habitacional:

⦿ Zona Norte: Senderos, Hacienda San José, Ejido La Unión, El Fresno y Country Frondoso.

⦿ Zona Centro: Cuadrante histórico y comercial de Torreón.

La administración municipal mantiene el compromiso de agilizar procesos administrativos, vigilar el cumplimiento de los reglamentos vigentes y consolidar un modelo territorial ordenado en beneficio de la ciudadanía.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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