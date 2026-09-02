Vivienda vertical, la apuesta para el desarrollo urbano sostenible y competitivo en Torreón
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Nuevos proyectos impulsan un crecimiento ordenado, compacto de la ciudad
TORREÓN, COAH.- La Dirección General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo promueve el desarrollo de vivienda vertical como un pilar clave para el crecimiento ordenado, compacto y competitivo de Torreón. Esta estrategia busca optimizar la eficiencia de la ciudad y brindar alternativas habitacionales modernas alineadas con las demandas de las nuevas generaciones.
José Ignacio Máynez Varela, titular de la dependencia, señaló que la densificación urbana responde a un dinamismo inmobiliario enfocado en maximizar el uso del suelo e incrementar la oferta de departamentos en zonas estratégicas.
“Actualmente, la ciudad registra cerca de 17 proyectos verticales en diversas etapas de desarrollo, desde obras consolidadas hasta desarrollos de reciente creación”, precisó el funcionario.
El director enfatizó que el crecimiento en altura se autoriza bajo un marco de estricto apego normativo, garantizando que cada edificación cuente con la infraestructura, cobertura de servicios básicos, esquemas de movilidad y estándares de seguridad requeridos.
Sectores clave donde se consolida este modelo habitacional:
⦿ Zona Norte: Senderos, Hacienda San José, Ejido La Unión, El Fresno y Country Frondoso.
⦿ Zona Centro: Cuadrante histórico y comercial de Torreón.
La administración municipal mantiene el compromiso de agilizar procesos administrativos, vigilar el cumplimiento de los reglamentos vigentes y consolidar un modelo territorial ordenado en beneficio de la ciudadanía.