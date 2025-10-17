Vuelca automovilista en bulevar de Torreón; no hay lesionados

TORREÓN, COAH.- Una mujer se salvó de milagro tras sufrir un aparatoso accidente tipo volcadura durante la mañana de este viernes 17 de octubre, en la colonia Villas de La Joya, en Torreón.

La aparatosa volcadura ocurrió alrededor de las 8:40 sobre el bulevar Torreón 2000 y avenida Bromo, de la colonia Villas de la Joya, al oriente de la ciudad.

El vehículo involucrado es una Chevrolet Captiva, color blanco, modelo 2008, la cual salió del camino y terminó entre la maleza. Era manejada por Janet “N”, de 24 años, quien resultó ilesa.

Automovilistas que se desplazaban por la zona llamaron a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, cuyos elementos tras su llegada se percataron que Janeth ya se encontraba fuera de la unidad, sin lesiones aparentes.

Pese a ello se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja quienes descartaron riesgos mayores.

La zona fue acordonada por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad ya que se solicitó una grúa para el retiro de la camioneta siniestrada.

