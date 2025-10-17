Vuelca automovilista en bulevar de Torreón; no hay lesionados

Torreón
/ 17 octubre 2025
    Vuelca automovilista en bulevar de Torreón; no hay lesionados
    La aparatosa volcadura ocurrió alrededor de las 8:40 sobre el bulevar Torreón 2000 y avenida Bromo, de la colonia Villas de la Joya, al oriente de la ciudad. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Automovilistas que se desplazaban por la zona llamaron a la Dirección de Protección Civil y Bomberos; la conductora ya se encontraba fuera de la unidad, sin lesiones aparentes

TORREÓN, COAH.- Una mujer se salvó de milagro tras sufrir un aparatoso accidente tipo volcadura durante la mañana de este viernes 17 de octubre, en la colonia Villas de La Joya, en Torreón.

La aparatosa volcadura ocurrió alrededor de las 8:40 sobre el bulevar Torreón 2000 y avenida Bromo, de la colonia Villas de la Joya, al oriente de la ciudad.

El vehículo involucrado es una Chevrolet Captiva, color blanco, modelo 2008, la cual salió del camino y terminó entre la maleza. Era manejada por Janet “N”, de 24 años, quien resultó ilesa.

Automovilistas que se desplazaban por la zona llamaron a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, cuyos elementos tras su llegada se percataron que Janeth ya se encontraba fuera de la unidad, sin lesiones aparentes.

Pese a ello se solicitó la presencia de paramédicos de Cruz Roja quienes descartaron riesgos mayores.

La zona fue acordonada por elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad ya que se solicitó una grúa para el retiro de la camioneta siniestrada.

Se le insiste al lector sobre la importancia de respetar los límites de velocidad porque es este uno de los principales factores para la prevención de siniestros viales.

Temas


accidentes viales
Carreteras

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


Cruz Roja

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

