Vuelo policial sale de Torreón rumbo al centro; FGR guarda silencio sobre posibles trasladados

Un avión matriculado como XC-LNT —identificado en plataformas de rastreo como “Mexico – Police”— despegó este lunes a las 11:42 horas del Aeropuerto Internacional de Torreón con dirección al centro del país.

TORREÓN, COAH.- Tras los cateos y detenciones de alto impacto ejecutados el pasado fin de semana en Torreón y Parras de la Fuente, la salida de una aeronave oficial encendió las alertas en la región.

Registros de Flightradar24 documentaron el trayecto inicial del Beech King Air 350i (código B350), el cual fue rastreado sobrevolando la zona de Zacatecas a 8 mil 230 metros de altura y a una velocidad terrestre de 502 km/h. No obstante, el sistema no arrojó el aeropuerto de destino, manteniendo reserva sobre el punto exacto de aterrizaje.

El movimiento aéreo coincide con el despliegue de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitó la custodia formal de los detenidos en separos locales.

De manera extraoficial, las diligencias se vinculan a la causa penal 333/2026, que investiga a José Elías “N”, Martha “N” (vinculados a la gestión municipal), José Feliciano “N”, Georgina “N” y Farid Alí “N” por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hasta el cierre de esta edición, la FGR no ha emitido un posicionamiento para confirmar o descartar si alguno de los implicados fue subido a la aeronave con rumbo a instalaciones federales en la Ciudad de México u otra entidad.

El rastro del XC-LNT marca únicamente una ruta hacia el centro del territorio nacional, dejando en manos de la autoridad federal la aclaración sobre el paradero y la situación jurídica de los procesados.