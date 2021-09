Torreonenses llevan 18 días desaparecidos en Mazatlán

TORREÓN, COAH.- Yajaira Sugey Parra Hernández, una joven torreonense de 20 años, y su novio David Garay Quiñones, de 24 años, cumplieron 18 días desaparecidos; la última vez que supieron de su paradero, ellos regresaban de Mazatlán.

Ambos fueron captados por las cámaras de seguridad cuando abandonaban el hotel ALO!, ubicado en la zona Dorada del puerto de Sinaloa, el 4 de septiembre a las 13:00 horas.

A las 15:00 horas, Yajaira Sugey se comunicó con su familia a Torreón para decirles que se encontraba comprando pollo para comer y a las 18:00 horas subió a sus redes sociales que se encontraba en el malecón y desde

ese momento ya no supieron

nada de ella.

FAMILIA DESCONOCE AVANCE DE INVESTIGACIÓN

“Hasta ahorita no me han dado razón las autoridades desde que acudí a interponer la denuncia, no me han dicho nada, no me dan ninguna pista, no sabemos cómo van las investigaciones”, mencionó Alma Hernández, mamá de Yajaira Sugey.

Relató que está muy desesperada y ha tenido que viajar varias veces a Mazatlán, apoyada por un grupo de rastreadores, pero hasta ahora solo se le ha apoyado con publicaciones en páginas de redes sociales.

AUTO TAMPOCO ES LOCALIZADO

El vehículo en el que la pareja se fue a Mazatlán es un Volkswagen Jetta color blanco con placas FLR 6278 del Estado de Coahuila, el cual tampoco ha sido localizado.

Se presume que la integridad de los jóvenes pudiera estar en riesgo o tal vez sean víctimas de la comisión de un delito, por lo que se solicita a la ciudadanía el apoyo y de tener información comunicarse a los teléfonos 800 890 90 92 y 667 7 16 70 90.