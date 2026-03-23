Trabaja Fiscalía Anticorrupción de Coahuila en 300 indagatorias contra municipios y entidades públicas
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Acepta Karla Samperio que algunas carpetas de investigación por corrupción han prescrito
La Fiscal Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, Karla Samperio Flores, dio a conocer que dicho órgano se encuentra avanzando en materia de combate a la corrupción.
De acuerdo con Samperio Flores, actualmente la Fiscalía se encuentra trabajando en al menos 300 carpetas de investigación que se encuentran vigentes, algunas desde que asumió el cargo a finales de 2024.
Según la Fiscal, entre estas indagatorias existen casos contra municipios como Torreón, Múzquiz y Matamoros, pero también existen otras tantas instituciones públicas contra quienes se han iniciado indagatorias por la posible comisión de alguno de los delitos de corrupción.
“Se ha avanzado, se han concluido algunas, se han recibido otras”, dijo.
Por otro lado, informó que en lo que va de su administración, sí se han registrado casos de corrupción en los que las investigaciones han prescrito, aunque no mencionó el dato específico.
“Sí han prescrito algunas carpetas de investigación por hechos de corrupción”, señaló Karla Samperio.