Trabaja Fiscalía Anticorrupción de Coahuila en 300 indagatorias contra municipios y entidades públicas

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Karla Samperio, fiscal especializada en Delitos por Hechos de Corrupción afirma que en lo que va de su administración, sí se han registrado hechos corrupción. ARCHIVO

Acepta Karla Samperio que algunas carpetas de investigación por corrupción han prescrito

La Fiscal Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, Karla Samperio Flores, dio a conocer que dicho órgano se encuentra avanzando en materia de combate a la corrupción.

De acuerdo con Samperio Flores, actualmente la Fiscalía se encuentra trabajando en al menos 300 carpetas de investigación que se encuentran vigentes, algunas desde que asumió el cargo a finales de 2024.

Según la Fiscal, entre estas indagatorias existen casos contra municipios como Torreón, Múzquiz y Matamoros, pero también existen otras tantas instituciones públicas contra quienes se han iniciado indagatorias por la posible comisión de alguno de los delitos de corrupción.

“Se ha avanzado, se han concluido algunas, se han recibido otras”, dijo.

Por otro lado, informó que en lo que va de su administración, sí se han registrado casos de corrupción en los que las investigaciones han prescrito, aunque no mencionó el dato específico.

“Sí han prescrito algunas carpetas de investigación por hechos de corrupción”, señaló Karla Samperio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Corrupción
delitos

Localizaciones


Saltillo

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

