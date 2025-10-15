El tesoro escondido en las fotografías antiguas de Saltillo

Por un instante, el papel amarillento y frágil deja de ser materia para convertirse en una máquina del tiempo. Nos transporta a un Saltillo de carruajes y vestidos largos, a calles donde la vida cotidiana latía en sepia y blanco y negro.

Esas imágenes, que estuvieron en un cajón o en el fondo del ropero de la abuela, escondidas en un álbum familiar que raramente se abría, no son simples recuerdos: son fragmentos de memoria, huellas tangibles de la existencia de quienes nos precedieron.

La ensayista Susan Sontag escribió que “fotografiar es conferir importancia”. Cada imagen antigua revela qué consideraron digno de conservar quienes vivieron antes que nosotros. Durante décadas, la fotografía fue vista como una curiosidad técnica o una expresión artística menor. Hoy sabemos que es una fuente documental esencial, tan valiosa como un archivo o una crónica, porque nos permite ver el pasado con los ojos de quienes lo habitaron.

UN CONCURSO PARA RECORDAR

Esa convicción fue el motor del Primer Concurso de Fotografía Antigua de Saltillo, una iniciativa que trascendió la competencia para convertirse en un proyecto de rescate cultural y patrimonial.

Impulsado por VANGUARDIA, en el marco de su 50 aniversario, y con la colaboración del proyecto de divulgación histórica Relatos y Retratos del Saltillo Antiguo, dirigido por el que escribe, el certamen invitó a la comunidad a abrir sus archivos familiares y compartirlos con la ciudad.

El resultado fue conmovedor: más de 460 fotografías reunidas, datadas desde mediados del siglo XIX hasta 1975, año de la fundación de esta casa editorial. Detrás de cada imagen había una historia esperando ser contada: un rostro, una calle, una escena doméstica. Lo que comenzó como un acopio de recuerdos privados se transformó en un acervo público invaluable, espejo del devenir de Saltillo y su gente.

LAS HISTORIAS QUE REVELAN LAS FOTOGRAFÍAS

El concurso se organizó en tres categorías temáticas, cada una mostrando una faceta distinta de la historia local.

La primera categoría, “Arquitectura y Paisaje Urbano”, ofrece un testimonio de la transformación de la ciudad, de sus calles, barrios y edificios emblemáticos.

La segunda, “Vida cotidiana y Tradiciones”, captura la esencia viva de una comunidad, con sus oficios, celebraciones y costumbres familiares.