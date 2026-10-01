Trabajo de inteligencia permite localizar banda señalada de asaltos en el norte de Saltillo

Gracias a la colaboración con las autoridades capitales, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) se encuentra a la espera del traslado de cuatro personas detenidas en la Ciudad de México, señaladas como presuntas responsables de una serie de robos ocurridos en el sector del Country Club, al norte de Saltillo. Federico Fernández Montañez, titular de la Fiscalía de Coahuila, destacó la estrecha colaboración mantenida con las autoridades en la capital del país, subrayando la disposición tanto de la fiscal Berta Alcalde como de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para lograr el esclarecimiento del caso.

“Tuve la oportunidad de platicar con la Fiscal de la Ciudad de México. Era una banda. Las demás personas involucradas están detenidas. Son cuatro personas. Cada uno tiene un proceso y estaremos actualizándolos a ustedes. Todos fueron detenidos allá”, declaró el Fiscal de Coahuila. El titular de la procuración de justicia enfatizó que la captura de la banda criminal no fue fortuita, sino el resultado de un operativo especial sustentado en labores de inteligencia que trascendieron las fronteras del estado. “No pasa en todos lados y ustedes no se ven siempre a comunicarlo, no es común que haya un robo y que se haga todo un operativo en otro estado. Lo tradicional es a lo mejor interponer la denuncia, pero la verdad es que se hizo muy buen trabajo de inteligencia”, afirmó.

Fernández Montañez, explicó que los imputados enfrentan actualmente un proceso penal en la capital del país, tras el cual serán puestos a disposición de las autoridades locales. El funcionario estatal ratificó que todos los integrantes de este grupo delictivo ya se encuentran asegurados y enfrentando sus respectivas etapas procesales, por lo que se continuará informando sobre el avance para concretar su arribo al penal correspondiente.

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