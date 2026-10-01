Trabajo de inteligencia permite localizar banda señalada de asaltos en el norte de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Trabajo de inteligencia permite localizar banda señalada de asaltos en el norte de Saltillo
    La Fiscalía de Coahuila atribuyó la localización de los presuntos responsables a trabajos de inteligencia y coordinación interestatal. ARCHIVO

Fiscalía de Coahuila reconoce la colaboración y el trabajo coordinado con autoridades capitalinas; esperan traslado de cuatro detenidos en CDMX

Gracias a la colaboración con las autoridades capitales, la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) se encuentra a la espera del traslado de cuatro personas detenidas en la Ciudad de México, señaladas como presuntas responsables de una serie de robos ocurridos en el sector del Country Club, al norte de Saltillo.

Federico Fernández Montañez, titular de la Fiscalía de Coahuila, destacó la estrecha colaboración mantenida con las autoridades en la capital del país, subrayando la disposición tanto de la fiscal Berta Alcalde como de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México para lograr el esclarecimiento del caso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/hermanos-armados-entran-a-secundaria-de-torreon-muere-maestra-GN23846707

“Tuve la oportunidad de platicar con la Fiscal de la Ciudad de México. Era una banda. Las demás personas involucradas están detenidas. Son cuatro personas. Cada uno tiene un proceso y estaremos actualizándolos a ustedes. Todos fueron detenidos allá”, declaró el Fiscal de Coahuila.

El titular de la procuración de justicia enfatizó que la captura de la banda criminal no fue fortuita, sino el resultado de un operativo especial sustentado en labores de inteligencia que trascendieron las fronteras del estado.

“No pasa en todos lados y ustedes no se ven siempre a comunicarlo, no es común que haya un robo y que se haga todo un operativo en otro estado. Lo tradicional es a lo mejor interponer la denuncia, pero la verdad es que se hizo muy buen trabajo de inteligencia”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/un-tema-de-sentimientos-contra-el-plantel-fiscalia-confirma-ataque-en-secundaria-de-torreon-IN23847609

Fernández Montañez, explicó que los imputados enfrentan actualmente un proceso penal en la capital del país, tras el cual serán puestos a disposición de las autoridades locales.

El funcionario estatal ratificó que todos los integrantes de este grupo delictivo ya se encuentran asegurados y enfrentando sus respectivas etapas procesales, por lo que se continuará informando sobre el avance para concretar su arribo al penal correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
delitos
Investigaciones

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Harakiri con licencia

Harakiri con licencia
Shaggy, Cocoa y Diana Rodríguez - Perrunos UAAAN

Perrunos UAAAN: El legado de Diana Rodríguez y su enseñanza de amor y bienestar por los animales
true

candidatura por Saltillo
Saltillo y sus historias de miedo: fantasmas, brujas y leyendas que también construyen la ciudad

Saltillo y sus historias de miedo: fantasmas, brujas y leyendas que también construyen la ciudad
El costo de vida en Coahuila supera por más de 8 mil pesos trimestrales al promedio nacional.

Destaca Coahuila en el top por mayor costo de vida
La saltillense subió a lo más alto del podio en la categoría Infantil femenil de menos de 50 kilogramos.

Saltillense Sofía Durán se corona en el Festival Mexicano de Taekwondo G10
Christa Pike, la mujer que llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee, Estados Unidos, sobrevivió este miércoles a las dos dosis de pentobarbital administradas durante su ejecución.

Christa Pike sobrevive a su ejecución en Tennessee, tras recibir dos inyecciones letales
La indignación por la presunta violación grupal a una estudiante de la Universidad de Cornell, en Nueva York, Estados Unidos, en 2024 crece tras conocerse que la víctima denunció desde el primer momento haber sido “coaccionada” y “violada”.

Caso Los 7 de Cornell: Reabren investigación por abuso sexual de fraternidad de universidad en EU