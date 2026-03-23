Tragedia en Matamoros: Fallece trabajador al caer en enorme hundimiento

MATAMOROS, COAH.- Un fatal accidente se registró en la carretera La Partida–San Pedro, a la altura del canal de riego que conecta el ejido Coyote con la presa Guadalupe, donde un hombre perdió la vida tras caer en un socavón de grandes dimensiones. Los hechos fueron reportados a través de la línea de emergencia 911, lo que movilizó a los cuerpos de rescate hacia el lugar, donde se localizaba un hundimiento de aproximadamente 10 metros de diámetro y cerca de 4 metros de profundidad.

El fallecido fue identificado como Hipólito Emiliano Martínez, de 31 años de edad, residente de Francisco I. Madero y trabajador del establo Guadalupe. De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre no se percató de la falla en el terreno mientras transitaba por la zona, por lo que cayó al socavón y murió en el lugar. Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo en el que participaron elementos de Protección Civil de Matamoros y Francisco I. Madero, así como Bomberos, corporaciones de Seguridad Pública y personal de la Agencia de Investigación Criminal. Personal especializado realizó las maniobras para la recuperación del cuerpo, mientras que el área fue acordonada y debidamente señalizada para evitar riesgos a la población, ante la inestabilidad del terreno.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, debido a la cercanía con canales de riego y la posible presencia de daños no visibles en la carpeta asfáltica.

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