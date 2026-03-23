Tragedia en Matamoros: Fallece trabajador al caer en enorme hundimiento

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Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Tragedia en Matamoros: Fallece trabajador al caer en enorme hundimiento
    Diversas corporaciones de emergencia participaron en el operativo de rescate. SANDRA GÓMEZ

El socavón tenía aproximadamente 10 metros de diámetro y 4 metros de profundidad

MATAMOROS, COAH.- Un fatal accidente se registró en la carretera La Partida–San Pedro, a la altura del canal de riego que conecta el ejido Coyote con la presa Guadalupe, donde un hombre perdió la vida tras caer en un socavón de grandes dimensiones.

Los hechos fueron reportados a través de la línea de emergencia 911, lo que movilizó a los cuerpos de rescate hacia el lugar, donde se localizaba un hundimiento de aproximadamente 10 metros de diámetro y cerca de 4 metros de profundidad.

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El fallecido fue identificado como Hipólito Emiliano Martínez, de 31 años de edad, residente de Francisco I. Madero y trabajador del establo Guadalupe. De acuerdo con las primeras indagatorias, el hombre no se percató de la falla en el terreno mientras transitaba por la zona, por lo que cayó al socavón y murió en el lugar.

Tras el reporte, autoridades desplegaron un operativo en el que participaron elementos de Protección Civil de Matamoros y Francisco I. Madero, así como Bomberos, corporaciones de Seguridad Pública y personal de la Agencia de Investigación Criminal.

Personal especializado realizó las maniobras para la recuperación del cuerpo, mientras que el área fue acordonada y debidamente señalizada para evitar riesgos a la población, ante la inestabilidad del terreno.

$!Autoridades pidieron a la población extremar precauciones al circular por el lugar.
Autoridades pidieron a la población extremar precauciones al circular por el lugar. SANDRA GÓMEZ

Finalmente, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a extremar precauciones al circular por este tramo carretero, debido a la cercanía con canales de riego y la posible presencia de daños no visibles en la carpeta asfáltica.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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