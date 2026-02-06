Trágico accidente en Diagonal Reforma: joven motociclista pierde la vida en Torreón

Coahuila
/ 6 febrero 2026
    Trágico accidente en Diagonal Reforma: joven motociclista pierde la vida en Torreón
    La motocicleta Kawasaki Ninja en la que viajaba José Eliseo, quedó completamente deshecha. FOTO: SANDRA GÓMEZ

Con este caso suman tres fallecidos por hechos viales en lo que va del presente año

TORREÓN, COAH.- La noche de este jueves se suscitó un trágico accidente en el Diagonal Reforma, en Torreón, donde un joven motociclista perdió la vida.

El hecho ocurrió en el cruce con la calle 35, a la altura de la colonia Nuevo Torreón, y la víctima fue identificada como José Eliseo Montoya Martínez, de 23 años, miembro del grupo de motociclistas 299 RT Laguna.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven viajaba en una motocicleta Kawasaki Ninja negra y, al impactarse contra una camioneta Ford Ranger, ambos ocupantes cayeron al pavimento. Los paramédicos acudieron rápidamente, les brindaron atención médica y los trasladaron de urgencia al hospital.

Testigos comentaron que el otro vehículo involucrado iba a dar vuelta en “U”, momento en el que se produjo el choque.

Sobre el conductor de la camioneta hay dos versiones, que fue detenido y que se dio a la fuga, y la autoridad no se ha pronunciado al respecto.

Con este caso, suman 3 fallecidos por percances viales en lo que va del presente año. En el 2025 un total de 50 personas murieron por la misma razón, de los cuales 21 eran motociclistas.

