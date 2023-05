Los estudiantes dijeron que solo les habían comunicado sobre el uniforme, del cual dijeron llevaban completo, pero que nunca recibieron una advertencia sobre el cabello. Dicha situación provocó opiniones divididas, pues el alumnado protestó de que su estilo de cabello no es impedimento para estudiar, mientras que otros apoyaron la decisión del plantel.

“Bien hecho, que bien que la escuela se mantenga firme con el reglamento de la disciplina en aseo personal , y no olvidemos que la higiene, educación y valores vienen de casa, los alumnos son el reflejo de su hogar, con su apariencia y modales nos damos cuenta qué clase de padres tienen”.

Algunos consideraron que la educación viene desde casa y que son los padres quienes deben “ponerle un alto” a los jóvenes para que aprendan a seguir las reglas

“Lo que pasa es que los jóvenes de hoy quieren poner sus reglas y si la escuela lo permite ya se perdió la autoridad, en una escuela debe haber un reglamento que papás y alumnos deben acatar”.

“Siguen sin enseñarles desde su casa que deben saber, cuando, como, donde y con quién se dice, luce y hacen cosas. Todos dicen ‘con los niños no’, pero son permisivos y este es uno de los resultados. Si educar fuera cosa de las familias, no estaríamos como estamos, seríamos algún país mejor parado, las familias no están educando. No se equivoquen que las escuelas instruyen y enseñan, la educación es desde casa y su círculo cercano”.

“Es la falta de educación, de principios morales. La formación en la escuela es eso y de eso se trata de seguir normas y reglas dentro, no solo de una escuela, en cualquier empresa fábrica o negocio hay normas y reglas y se deben seguir”.