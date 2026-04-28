Tras posponer reforma, usuarios acusan ‘aumentos imparables’ en seguros médicos

En medio del aplazamiento de la reforma que busca frenar los incrementos en los seguros de gastos médicos, usuarios y agentes del sector advierten que las aseguradoras han mantenido aumentos “imparables” en los últimos años. Una consulta realizada por VANGUARDIA entre agentes de seguros y usuarios de mediana edad y adultos mayores reveló que los costos de las pólizas se han disparado desde 2024, obligando incluso a algunos asegurados a reducir coberturas para poder conservar el servicio. Ana López, de 40 años, relató que contrató un seguro de gastos médicos desde los 33 años, ante la saturación de clínicas y hospitales públicos. Sin embargo, en los últimos años ha resentido incrementos de miles de pesos, por lo que decidió limitar su cobertura para utilizarla únicamente en caso de accidentes.

En 2024 pagaba 16 mil pesos por su póliza; en 2025 el costo subió a 20 mil 698 pesos y este año desembolsó 25 mil pesos. “Gracias a Dios nunca lo he utilizado y aun así el aumento es imparable”, señaló. En el caso de adultos mayores, los costos son aún más elevados. Una persona de 65 años paga este año 67 mil 734 pesos por su seguro, mientras que para una de 70 años la prima asciende a 102 mil 310 pesos.

Ante este panorama, usuarios consideran que cobra mayor relevancia la propuesta del diputado federal Jericó Abramo Masso para regular a las aseguradoras. No obstante, el dictamen que sería votado este martes fue pospuesto, lo que ha generado inquietud entre usuarios y legisladores por un posible nuevo ajuste en las pólizas. Entre los puntos centrales de la iniciativa destaca la transparencia hospitalaria, al plantear que los hospitales hagan públicas sus tarifas para contener la inflación médica anual.

También propone que los usuarios puedan cambiar de aseguradora conservando sus beneficios, bajo un esquema similar a la portabilidad numérica en telefonía móvil. Para adultos mayores, la iniciativa contempla tasa cero de IVA en la contratación de pólizas, además de eliminar cláusulas opacas en los contratos para que los usuarios conozcan con claridad sus derechos y obligaciones.

El dictamen también plantea sanciones para establecimientos que incumplan las nuevas reglas, así como transparentar las comisiones de agentes de seguros para evitar incrementos desproporcionados. Aunque existe consenso entre las fuerzas políticas para aprobar la reforma por unanimidad, el aplazamiento de la discusión ha encendido alertas. Abramo Masso advirtió que el retraso podría ser aprovechado por el sector privado para anticipar mayores incrementos.

“Si no se lleva a cabo un periodo extraordinario pronto, las aseguradoras van a seguir incrementando las tarifas porque saben que ya viene la regulación”, advirtió. Asimismo, alertó que los hospitales podrían continuar ocultando sus tarifas, impactando directamente el bolsillo de los ciudadanos mediante una mayor inflación médica. Para los usuarios, mientras la reforma se mantiene en pausa, los aumentos en los seguros siguen avanzando.

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