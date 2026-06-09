Tren de pasajeros detonará la economía rural en Ramos Arizpe con compra de balastro

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    Tren de pasajeros detonará la economía rural en Ramos Arizpe con compra de balastro
    Comunidades como Las Coloradas cuentan con yacimientos de material pétreo de interés para el proyecto ferroviario. ESPECIAL

Extracción de material pétreo beneficiará a comunidades ejidales como Las Coloradas

El paso del futuro tren de pasajeros por la región sureste de Coahuila podría representar un importante impulso económico para las comunidades rurales de Ramos Arizpe, principalmente a través de la extracción y comercialización de balastro, material pétreo indispensable para la construcción y soporte de las vías ferroviarias.

La demanda de este recurso ha comenzado a generar movimiento en distintas zonas ejidales del municipio, particularmente en comunidades como Las Coloradas, donde particulares y empresas ya realizan gestiones ante las autoridades para obtener los permisos necesarios que les permitan explotar yacimientos de material pétreo.

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El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el municipio ha recibido solicitudes para la extracción de este tipo de materiales por parte de propietarios de terrenos ubicados en la región.

“Hay varias cosas e incluso de aquí en la región están muy cerca de muchos de los temas son particulares. Son particulares que cada quien está siendo el consumo nos han pedido autorizaciones para extracción de ese tipo de materiales”, señaló.

El mandatario municipal señaló que la administración se encuentra en la disposición de otorgar las facilidades necesarias para estos proyectos, siempre y cuando los solicitantes cumplan de forma estricta con las normativas ecológicas y administrativas que la ley exige.

La llegada de estas inversiones representa una oportunidad histórica de desarrollo para el sector rural de Ramos Arizpe, cuyas localidades enfrentan condiciones de vida complejas debido a la geografía y el clima adverso de la zona semiárida del municipio.

Gutiérrez Merino enfatizó el impacto social positivo de esta actividad productiva, asegurando que “podría beneficiarse la comunidad mucho. Muchos especialidades con ese con ese tipo de extracción. Y, sobre todo que le caerá algo a la comunidad que son comunidades que cada día están más difícil”.

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La derrama económica no se limitará únicamente a los ejidos de donde se extraiga el balastro, sino que generará un efecto multiplicador en el comercio, las estaciones de servicio y los comedores de toda la región debido al flujo diario de trabajadores y transportistas.

“no nomás ahí, sino que toda la región. Porque se paran a desayunar en La Paloma o separan a tomar un refresco en la gasolinera cerca o separan a desayunar o comer en las otras”, concluyó el Alcalde.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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