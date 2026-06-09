Tren de pasajeros detonará la economía rural en Ramos Arizpe con compra de balastro

La demanda de este recurso ha comenzado a generar movimiento en distintas zonas ejidales del municipio, particularmente en comunidades como Las Coloradas, donde particulares y empresas ya realizan gestiones ante las autoridades para obtener los permisos necesarios que les permitan explotar yacimientos de material pétreo.

El paso del futuro tren de pasajeros por la región sureste de Coahuila podría representar un importante impulso económico para las comunidades rurales de Ramos Arizpe, principalmente a través de la extracción y comercialización de balastro, material pétreo indispensable para la construcción y soporte de las vías ferroviarias.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el municipio ha recibido solicitudes para la extracción de este tipo de materiales por parte de propietarios de terrenos ubicados en la región.

“Hay varias cosas e incluso de aquí en la región están muy cerca de muchos de los temas son particulares. Son particulares que cada quien está siendo el consumo nos han pedido autorizaciones para extracción de ese tipo de materiales”, señaló.

El mandatario municipal señaló que la administración se encuentra en la disposición de otorgar las facilidades necesarias para estos proyectos, siempre y cuando los solicitantes cumplan de forma estricta con las normativas ecológicas y administrativas que la ley exige.

La llegada de estas inversiones representa una oportunidad histórica de desarrollo para el sector rural de Ramos Arizpe, cuyas localidades enfrentan condiciones de vida complejas debido a la geografía y el clima adverso de la zona semiárida del municipio.

Gutiérrez Merino enfatizó el impacto social positivo de esta actividad productiva, asegurando que “podría beneficiarse la comunidad mucho. Muchos especialidades con ese con ese tipo de extracción. Y, sobre todo que le caerá algo a la comunidad que son comunidades que cada día están más difícil”.