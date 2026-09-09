Tres municipios de Coahuila, entre los 100 con más desapariciones; Saltillo aparece en la lista

Tres municipios de Coahuila se encuentran entre los 100 del País con mayor número de personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el informe de Red Lupa, organización integrada por colectivos dedicados a la búsqueda de personas.

Con información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el reporte coloca a Torreón en el sitio 15 a nivel nacional, con mil 35 personas desaparecidas o no localizadas. Saltillo aparece en el lugar 41, con 644 casos, mientras que Piedras Negras ocupa el puesto 42, con 641.

La medición compara la situación de los 2 mil 478 municipios del País y señala que los 100 con mayor número de casos concentran 56 por ciento de las desapariciones registradas a nivel nacional.

TORREÓN ENCABEZA LOS CASOS EN COAHUILA

En Torreón se contabilizan mil 35 personas desaparecidas, de las cuales 828 son hombres y 207 mujeres. La tasa municipal es de 14 casos por cada 100 mil habitantes.

Saltillo registra 644 desapariciones: 460 corresponden a hombres y 184 a mujeres. Su tasa es de siete casos por cada 100 mil habitantes.

Piedras Negras suma 641 personas desaparecidas, con 524 hombres y 117 mujeres. Sin embargo, por su población, presenta una tasa de 36 casos por cada 100 mil habitantes, superior a la de Torreón y Saltillo.

El informe también identifica a otros municipios de Coahuila, como Acuña y Monclova, entre los que concentran un número importante de registros en la entidad.

MÁS DE 60% DE LOS CASOS, ENTRE 15 Y 39 AÑOS

El análisis de Red Lupa señala que más de 60 por ciento de las personas desaparecidas en Coahuila se encuentra entre los 15 y 39 años de edad. Los registros también incluyen a niñas, niños y adolescentes.

A nivel nacional, Tijuana, Baja California, encabeza el ranking con 3 mil 300 casos, seguida por Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, con 2 mil 903, 2 mil 764 y 2 mil 505, respectivamente.

En los primeros lugares también aparecen Guadalajara, Culiacán, Monterrey, Zapopan, Atlautla y Mazatlán. Torreón se ubica en el sitio 15, con mil 35 registros.

Red Lupa sostiene que conocer la dimensión del problema a nivel municipal permite identificar dónde se concentra la desaparición de personas y generar políticas públicas dirigidas a atender esta problemática.

El informe fue elaborado a partir de información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y puede consultarse en el portal de Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

El Estado de México es la entidad que más municipios aporta al listado, con 13, entre ellos Atlautla, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Chalco, Tlalnepantla, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco, Atizapán y Tultitlán.