Tumba IEC dos candidaturas de PRI-UDC y Morena-PT en Coahuila

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Coahuila
/ 30 abril 2026
    Tumba IEC dos candidaturas de PRI-UDC y Morena-PT en Coahuila
    El árbitro electoral sesionó este jueves para revisar las candidaturas propuestas por los partidos. Cortesía IEC

Consejeros electorales señalan que podría no haber total voluntad en pro de grupos vulnerables

Tras revisar el cumplimiento de las candidaturas bajo los criterios de paridad de género y acciones afirmativas, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ordenó a las coaliciones PRI-UDC y Morena-PT modificar dos postulaciones que no cumplieron de fondo con la normativa, previo al inicio de las campañas rumbo a la elección del 7 de junio.

Durante la sesión ordinaria de abril, el Consejo General del IEC aprobó, por mayoría, que las coaliciones Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) y Sigamos Haciendo Historia en Coahuila (Morena-PT) deberán reponer, en un plazo de 48 horas, al menos dos fórmulas de candidaturas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/seria-historico-sexenio-de-coahuila-tendria-elecciones-cada-ano-BC20337710

En el caso del PRI-UDC, la irregularidad se detectó en el Distrito 8, donde se registró como candidata propietaria a Ximena Villarreal Blake y como suplente a Ruth Idalia Ysais.

Mientras tanto, en la coalición Morena-PT, el incumplimiento se identificó en la lista de representación proporcional, específicamente en la posición número tres asignada a Edelmira Martínez.

De acuerdo con el análisis de la Secretaría Ejecutiva del IEC, en ambos casos los partidos integraron fórmulas mixtas que, si bien cumplían en apariencia con la paridad y las acciones afirmativas, no garantizaban una representación efectiva de los grupos vulnerables.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/pri-registra-candidatos-a-diputaciones-locales-en-saltillo-y-ramos-arizpe-OC20337832

El consejero presidente, Óscar Rodríguez Fuentes, señaló que este tipo de postulaciones puede derivar en simulaciones, al cubrir requisitos mínimos sin atender el propósito de fondo. “No podemos permitir que a los grupos vulnerados se les den migajas, y que además se repartan”, expresó.

Por su parte, la consejera Layla Miranda subrayó que las acciones afirmativas buscan garantizar una representación real, continua y específica, no solo el cumplimiento formal de cuotas.

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El acuerdo generó posturas divididas entre los consejeros, por lo que el voto de calidad del presidente fue determinante. En contraste, el IEC validó las candidaturas de PAN, PVEM, MC, Nuevas Ideas y México Avante, al cumplir con todos los requisitos legales.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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