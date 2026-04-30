Tumba IEC dos candidaturas de PRI-UDC y Morena-PT en Coahuila

Tras revisar el cumplimiento de las candidaturas bajo los criterios de paridad de género y acciones afirmativas, el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ordenó a las coaliciones PRI-UDC y Morena-PT modificar dos postulaciones que no cumplieron de fondo con la normativa, previo al inicio de las campañas rumbo a la elección del 7 de junio. Durante la sesión ordinaria de abril, el Consejo General del IEC aprobó, por mayoría, que las coaliciones Alianza Ciudadana por la Seguridad (PRI-UDC) y Sigamos Haciendo Historia en Coahuila (Morena-PT) deberán reponer, en un plazo de 48 horas, al menos dos fórmulas de candidaturas.

En el caso del PRI-UDC, la irregularidad se detectó en el Distrito 8, donde se registró como candidata propietaria a Ximena Villarreal Blake y como suplente a Ruth Idalia Ysais.

🟣 El Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila lleva a cabo una Sesión Ordinaria en este momento.

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Mientras tanto, en la coalición Morena-PT, el incumplimiento se identificó en la lista de representación proporcional, específicamente en la posición número tres asignada a Edelmira Martínez. De acuerdo con el análisis de la Secretaría Ejecutiva del IEC, en ambos casos los partidos integraron fórmulas mixtas que, si bien cumplían en apariencia con la paridad y las acciones afirmativas, no garantizaban una representación efectiva de los grupos vulnerables.

El consejero presidente, Óscar Rodríguez Fuentes, señaló que este tipo de postulaciones puede derivar en simulaciones, al cubrir requisitos mínimos sin atender el propósito de fondo. “No podemos permitir que a los grupos vulnerados se les den migajas, y que además se repartan”, expresó.

Por su parte, la consejera Layla Miranda subrayó que las acciones afirmativas buscan garantizar una representación real, continua y específica, no solo el cumplimiento formal de cuotas.

El acuerdo generó posturas divididas entre los consejeros, por lo que el voto de calidad del presidente fue determinante. En contraste, el IEC validó las candidaturas de PAN, PVEM, MC, Nuevas Ideas y México Avante, al cumplir con todos los requisitos legales.

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