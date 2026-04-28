$!¡Sería histórico! Sexenio de Coahuila tendría elecciones cada año

A partir de la reforma electoral de 2014, Coahuila entró en una dinámica atípica a nivel nacional, al registrar procesos electorales cada 1.3 años en promedio. De confirmarse la posibilidad de aplazar hasta 2028 la segunda elección para renovar el Poder Judicial, por primera vez en la historia un sexenio completo en Coahuila habría tenido elecciones cada año. Esta dinámica comenzó luego de que la entidad empató sus elecciones de ayuntamientos con el calendario federal, aunque mantuvo desfasados los comicios para diputaciones locales y la gubernatura.

El registro histórico detalla que en Coahuila se ha desarrollado una intensa actividad en las urnas desde entonces: en 2014 hubo elecciones para diputados locales; en 2015 para diputados federales; en 2017 se eligieron gubernatura, diputaciones y ayuntamientos; y en 2018 nuevamente se celebraron comicios municipales, así como federales a la Presidencia y al Congreso de la Unión. Tras quedar libre 2019, la racha se retomó en 2020, cuando se realizó una elección para diputados locales, similar a la programada este 2026; y en 2021 se renovaron los ayuntamientos. El 2022 ha sido el último año sin elecciones en el estado, pues en 2023 se renovaron la gubernatura y las diputaciones locales; en 2024, los ayuntamientos; 2025 fue histórico con los primeros comicios para renovar el Poder Judicial; y este año están proyectadas las elecciones para renovar diputaciones locales. A futuro, el calendario electoral federal establece que en 2027 habrá renovación de la Cámara de Diputados, además de la posibilidad de que la elección judicial, planteada originalmente para ese mismo año, se postergue hasta 2028.

De aprobarse a nivel nacional este último ajuste, el actual Gobierno de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, sería histórico al registrar procesos electorales durante cada año de su administración, un periodo en el que su partido, el PRI, y sus aliados han obtenido resultados favorables en el ámbito legislativo y municipal. El consejero presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, explicó que el estado se ha quedado como el único bajo este esquema.

“Hasta el año 2023 la misma situación pasaba con Hidalgo, y ya nada más éramos los últimos estados que tenían elecciones locales sin empatar con la Federación. Hidalgo ya modificó su legislación y ahorita somos el único caso que queda”, expuso. Sobre los pros o contras que podría generar esta situación particular en los procesos electorales en Coahuila, descartó que influya a favor de algún partido, pues cada proceso tiene características distintas y se ha registrado alternancia en resultados recientes, como en los ayuntamientos. “Ha habido elecciones judiciales, luego elecciones de ayuntamiento y después elecciones de diputaciones, etcétera. No hay elementos para decir que esto pueda definir una cuestión favorable partidista”, argumentó.

Pero entonces, ¿ha generado algún beneficio la frecuencia de elecciones en Coahuila? Rodríguez Fuentes sostiene que los datos reflejan que el estado ha mejorado en participación ciudadana, colocándose entre las entidades donde más se vota en el país, algo que podría atribuirse a la recurrencia de los procesos. Como ejemplo, mencionó el 24 por ciento de participación en la pasada elección judicial, cifra que duplicó el promedio nacional. No obstante, reconoció que otras opiniones apuntan a que también podría existir cierto hartazgo ciudadano.

“Son dos posiciones distintas, ambas muy respetables, pero yo sí creo que genera mayor participación. Esa es una ventaja que yo vería”, subrayó el presidente del IEC. Además, en el plano operativo, indicó que la organización constante de elecciones ha fortalecido al instituto y elevado su especialización técnica. “La otra ventaja que yo le veo es que hemos profesionalizado muchísimo al instituto y al servicio electoral. Las áreas técnicas tienen muchísima experiencia en materia electoral, justamente porque han tenido que repetir el procedimiento muchas más veces que otras entidades”, dijo.

IMPACTO EN EL PRESUPUESTO ELECTORAL En cada año electoral, el presupuesto de operación del IEC ha aumentado tanto para el desarrollo de las actividades de organización como para los recursos que se asignan a los partidos políticos. Este presupuesto incluso ha llegado a duplicarse, o más, dependiendo del tipo de elección. Por ejemplo, 2019 fue uno de los años más recientes sin comicios, y para operar el IEC solicitó 260 millones 355 mil pesos. Al año siguiente, en 2020, cuando en medio de la pandemia de COVID-19 se realizó la elección para renovar las curules del Congreso del Estado, el presupuesto se elevó a 389 millones 154 mil pesos; es decir, 49.4 por ciento más.

La tendencia también se observó en 2022, año sin elecciones, cuando el IEC solicitó 224 millones 251 mil pesos. Para 2023, cuando se eligieron la gubernatura y el Congreso local, el presupuesto se incrementó a 595 millones 589 mil pesos, un aumento de 165 por ciento. Tan solo este año, el IEC había solicitado 606.7 millones de pesos para desarrollar la elección y, aunque en un primer momento el Congreso le recortó 100 millones, posteriormente el organismo pidió una ampliación presupuestal de 95 millones, recursos que se han ministrado de manera gradual. De ese presupuesto, 252 millones de pesos se destinaron al financiamiento de los partidos políticos y otros 354 millones a los requerimientos propios del proceso electoral.

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