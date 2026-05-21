UAdeC actualiza guía para prevenir discriminación hacia población LGBT+

Lorena Argentina Medina Bocanegra, coordinadora de Igualdad de Género de la UAdeC, explicó que esta actualización surge a partir de experiencias compartidas por integrantes de la comunidad universitaria y de la necesidad de ampliar la información y mecanismos de orientación.

La Universidad Autónoma de Coahuila presentó la segunda edición de la guía para la prevención de la discriminación hacia la población LGBT+, trans y no binaria, un documento que busca fortalecer el reconocimiento y ejercicio de derechos dentro de la comunidad universitaria.

Indicó que desde la primera edición, presentada en febrero de 2025, la universidad asumió el compromiso de revisar anualmente el documento para incorporar nuevas normativas, herramientas y contextos relacionados con los derechos de la diversidad sexual y de género.

La nueva edición integra un apartado denominado “Acciones con Orgullo”, enfocado en buenas prácticas para la inclusión universitaria. Entre los temas que aborda se encuentran el respeto a la identidad y pronombres, la protección de derechos de crianza y cuidados, así como lineamientos para fortalecer una cultura de paz y cero tolerancia a la violencia por orientación sexual o identidad de género.

Además, se añadieron rutas orientativas para trámites externos relacionados con rectificación de identidad y documentación oficial ante instituciones como el Registro Civil, INE, IMSS, SAT y SEP, con el objetivo de facilitar el acceso a información y acompañamiento.

La guía también incorpora contenidos retomados de la cartilla “ABC del cuidado y atención a infancias y adolescencias trans y no binaries en la escuela”, publicada por la SEP, además de ampliar el glosario de conceptos relacionados con diversidad sexual y de género.

Medina Bocanegra señaló que el documento compila y visibiliza derechos ya reconocidos en marcos internacionales, nacionales e institucionales. Añadió que uno de los objetivos es reducir situaciones derivadas del desconocimiento o desinformación sobre el derecho de las personas a ser reconocidas conforme a su identidad.

La coordinadora explicó que la universidad también mantiene activa la oficina virtual Nancy Cárdenas, un espacio de orientación permanente para atender dudas, brindar acompañamiento y canalizar posibles denuncias relacionadas con violencia o discriminación.

Sobre los diagnósticos realizados dentro de la universidad, indicó que se han recopilado experiencias de estudiantes y personas tutoras que decidieron compartir información sobre su paso por la institución siendo parte de la población LGBT+, lo que ha permitido identificar áreas de mejora y fortalecer estrategias de inclusión.

Finalmente, reconoció que existen casos relacionados con violencia y discriminación hacia integrantes de esta población, por lo que insistió en la importancia de garantizar el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia dentro de los espacios educativos.