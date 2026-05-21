UAdeC actualiza guía para prevenir discriminación hacia población LGBT+
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La institución incorpora nuevas herramientas de orientación, inclusión y acompañamiento para fortalecer el respeto a los derechos dentro de la comunidad universitaria
La Universidad Autónoma de Coahuila presentó la segunda edición de la guía para la prevención de la discriminación hacia la población LGBT+, trans y no binaria, un documento que busca fortalecer el reconocimiento y ejercicio de derechos dentro de la comunidad universitaria.
Lorena Argentina Medina Bocanegra, coordinadora de Igualdad de Género de la UAdeC, explicó que esta actualización surge a partir de experiencias compartidas por integrantes de la comunidad universitaria y de la necesidad de ampliar la información y mecanismos de orientación.
Indicó que desde la primera edición, presentada en febrero de 2025, la universidad asumió el compromiso de revisar anualmente el documento para incorporar nuevas normativas, herramientas y contextos relacionados con los derechos de la diversidad sexual y de género.
La nueva edición integra un apartado denominado “Acciones con Orgullo”, enfocado en buenas prácticas para la inclusión universitaria. Entre los temas que aborda se encuentran el respeto a la identidad y pronombres, la protección de derechos de crianza y cuidados, así como lineamientos para fortalecer una cultura de paz y cero tolerancia a la violencia por orientación sexual o identidad de género.
Además, se añadieron rutas orientativas para trámites externos relacionados con rectificación de identidad y documentación oficial ante instituciones como el Registro Civil, INE, IMSS, SAT y SEP, con el objetivo de facilitar el acceso a información y acompañamiento.
La guía también incorpora contenidos retomados de la cartilla “ABC del cuidado y atención a infancias y adolescencias trans y no binaries en la escuela”, publicada por la SEP, además de ampliar el glosario de conceptos relacionados con diversidad sexual y de género.
Medina Bocanegra señaló que el documento compila y visibiliza derechos ya reconocidos en marcos internacionales, nacionales e institucionales. Añadió que uno de los objetivos es reducir situaciones derivadas del desconocimiento o desinformación sobre el derecho de las personas a ser reconocidas conforme a su identidad.
La coordinadora explicó que la universidad también mantiene activa la oficina virtual Nancy Cárdenas, un espacio de orientación permanente para atender dudas, brindar acompañamiento y canalizar posibles denuncias relacionadas con violencia o discriminación.
Sobre los diagnósticos realizados dentro de la universidad, indicó que se han recopilado experiencias de estudiantes y personas tutoras que decidieron compartir información sobre su paso por la institución siendo parte de la población LGBT+, lo que ha permitido identificar áreas de mejora y fortalecer estrategias de inclusión.
Finalmente, reconoció que existen casos relacionados con violencia y discriminación hacia integrantes de esta población, por lo que insistió en la importancia de garantizar el derecho de todas las personas a una vida libre de violencia dentro de los espacios educativos.