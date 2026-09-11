UAdeC concluye evaluación para acreditar seis programas educativos

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) concluyó el proceso de evaluación para la acreditación de seis programas educativos de las unidades Sureste y Laguna, a través de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Los programas corresponden a las facultades de Ciencias de la Administración Unidad Sureste, Economía y Mercadotecnia Unidad Laguna, y Enfermería y Nutrición “Dr. Santiago Valdés Galindo” Unidad Sureste.

En Ciencias de la Administración fueron evaluadas las licenciaturas en Contaduría, Administración de Empresas y Administración de Recursos Humanos; en Economía y Mercadotecnia, las carreras de Economía y Mercadotecnia, mientras que en Enfermería y Nutrición se sometió a revisión la Licenciatura en Enfermería. El proceso incluyó la participación de comités internos de las unidades académicas y pares evaluadores de distintas instituciones de educación superior del país, quienes analizaron los programas y emitieron observaciones y recomendaciones. EVALUACIÓN ABARCA A MILES DE ESTUDIANTES Jesús Alberto Montalvo Morales, director de Planeación de la UAdeC, señaló que el proceso involucra a más de 4 mil estudiantes que cursan alguno de los programas evaluados. Explicó que la Universidad había registrado durante más de seis años una baja en el número de programas acreditados, pero actualmente cerca de 12 mil estudiantes ya cursan programas reconocidos como de calidad, mientras que otros 4 mil están a la espera de los dictámenes derivados de esta evaluación.

Montalvo Morales destacó que la revisión permite identificar las condiciones actuales de cada programa y atender las recomendaciones formuladas por los evaluadores. Los CIEES realizan procesos de evaluación de programas educativos mediante pares académicos de instituciones de Educación Superior. De acuerdo con la Universidad, la acreditación también permite identificar prácticas que pueden mantenerse y áreas susceptibles de mejora. RECTORÍA PLANTEA MEDIR Y MEJORAR RESULTADOS Durante el encuentro, el rector Octavio Pimentel Martínez señaló que la formación de los estudiantes requiere planes y programas con objetivos definidos, además de mecanismos que permitan comprobar sus resultados. Sostuvo que la evaluación debe considerar indicadores cualitativos y cuantitativos para conocer el desempeño de los programas y establecer puntos de comparación que permitan mejorar sus procesos.

“Esto se debe de demostrar no solo de forma cualitativa, sino también cuantitativa, respaldando con hechos”, señaló Pimentel Martínez, quien consideró que las evaluaciones representan una herramienta para identificar las áreas en las que la Universidad puede avanzar. El rector también planteó que los docentes deben adaptarse a las nuevas condiciones educativas y evitar trasladar de manera automática los métodos con los que ellos fueron formados a las nuevas generaciones. “Lo que no se mide no se puede mejorar”, afirmó, al señalar que desde el inicio de la actual administración se estableció como prioridad conocer con precisión la situación de la Universidad y utilizar esa información para fortalecer la formación de los estudiantes. En la reunión estuvieron también Berenice Juárez López, directora de la Facultad de Economía y Mercadotecnia Unidad Laguna; Pedro Enrique Trujillo Hernández, director de la Facultad de Enfermería y Nutrición Unidad Sureste, y Francisco Javier García Rincón, director de la Facultad de Ciencias de la Administración Unidad Sureste.

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