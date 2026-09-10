Lobos de la UAdeC llenan de color las calles de Saltillo: participan más de 7 mil en desfile de bienvenida

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    Lobos de la UAdeC llenan de color las calles de Saltillo: participan más de 7 mil en desfile de bienvenida
    El contingente universitario avanzó por las principales vialidades de Saltillo rumbo al Ateneo Fuente. HOMERO SÁNCHEZ

El alcalde Javier Diaz se comprometió a colocar pasto sintético en el campo de beisbol Ramón Mendoza de la Unidad Camporredondo

Cerca de siete mil estudiantes circularon por las calles de Saltillo la tarde de este jueves como parte del Desfile de Bienvenida de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC).

El evento fue encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez, el alcalde de Saltillo Javier Díaz González y la coordinadora de la Unidad Sureste Eva Kerena Hernández.

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Pimentel Martínez y Kerena Hernández dieron la bienvenida a los estudiantes universitarios y a las autoridades invitadas, mientras que Díaz González se comprometió a colocar pasto sintético en el campo de beisbol Ramón Mendoza.

$!Estudiantes de la Unidad Sureste llenaron de color y música las calles de Saltillo durante el Desfile de Bienvenida.
Estudiantes de la Unidad Sureste llenaron de color y música las calles de Saltillo durante el Desfile de Bienvenida. HOMERO SÁNCHEZ

“Vamos a hacer un compromiso aquí con ustedes. El año que entra, en el 2027, vamos a ponerle pasto sintético a este campo de béisbol de la Universidad Autónoma de Coahuila. Que sea un espacio de deporte, de recreación, de convivencia, pero sobre todo para seguir mejorando y fomentando la activación física de todas y de todos los alumnos de esta gran universidad. Que tengan un gran ciclo escolar, que sepan que aquí seguiremos trabajando de la mano con nuestro amigo el gobernador Manolo Jiménez para seguir construyendo la grandeza de Saltillo”, concluyó el presidente municipal.

$!Con camisetas, banderas y porras, estudiantes de 28 escuelas y facultades participaron en el tradicional desfile universitario.
Con camisetas, banderas y porras, estudiantes de 28 escuelas y facultades participaron en el tradicional desfile universitario.

A las delegaciones se les entregó una camiseta con la letra “L” y además agregaron lonas, banderas, sombreros, pintura y porras de cada escuela. En total participaron 28 escuelas y facultades de la Unidad Sureste.

$!El alcalde Javier Diaz participó y se comprometió a colocar pasto sintético en el campo de beisbol Ramón Mendoza de la Unidad Camporredondo
El alcalde Javier Diaz participó y se comprometió a colocar pasto sintético en el campo de beisbol Ramón Mendoza de la Unidad Camporredondo

El alumnado pudo disfrutar de música en vivo tanto en el campo Ramón Mendoza, previo al arranque, como en el Ateneo Fuente.

El contingente se concentró en el campo de beisbol de la Unidad Camporredondo cerca de las 17:00 horas y a las 17:40 arrancó con rumbo al norte por el bulevar Magisterio.

Posteriormente giró en el bulevar David Berlanga hacia el poniente, hacia el norte sobre Nazario Ortiz, recorrió de nuevo hacia el poniente sobre Valdés Sánchez hasta Salvador González Lobo y culminó en el campo de futbol americano del Ateneo Fuente.

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