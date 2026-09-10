Lobos de la UAdeC llenan de color las calles de Saltillo: participan más de 7 mil en desfile de bienvenida

Cerca de siete mil estudiantes circularon por las calles de Saltillo la tarde de este jueves como parte del Desfile de Bienvenida de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC). El evento fue encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez, el alcalde de Saltillo Javier Díaz González y la coordinadora de la Unidad Sureste Eva Kerena Hernández.

Pimentel Martínez y Kerena Hernández dieron la bienvenida a los estudiantes universitarios y a las autoridades invitadas, mientras que Díaz González se comprometió a colocar pasto sintético en el campo de beisbol Ramón Mendoza.

“Vamos a hacer un compromiso aquí con ustedes. El año que entra, en el 2027, vamos a ponerle pasto sintético a este campo de béisbol de la Universidad Autónoma de Coahuila. Que sea un espacio de deporte, de recreación, de convivencia, pero sobre todo para seguir mejorando y fomentando la activación física de todas y de todos los alumnos de esta gran universidad. Que tengan un gran ciclo escolar, que sepan que aquí seguiremos trabajando de la mano con nuestro amigo el gobernador Manolo Jiménez para seguir construyendo la grandeza de Saltillo”, concluyó el presidente municipal.

A las delegaciones se les entregó una camiseta con la letra “L” y además agregaron lonas, banderas, sombreros, pintura y porras de cada escuela. En total participaron 28 escuelas y facultades de la Unidad Sureste.