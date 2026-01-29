UAdeC convoca a estudiar Ingeniería en Procesos de Manufactura en la Facultad de Metalurgia

Coahuila
/ 29 enero 2026
    UAdeC convoca a estudiar Ingeniería en Procesos de Manufactura en la Facultad de Metalurgia
    El programa de Ingeniería en Procesos de Manufactura está orientado a fortalecer la competitividad y la innovación industrial con responsabilidad social y ambiental. FOTO: CORTESÍA

Ofrece un programa orientado al desarrollo tecnológico, la eficiencia productiva y la competitividad industrial

MONCLOVA, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Facultad de Metalurgia Unidad Norte, lanzó la convocatoria para que personas interesadas en el desarrollo tecnológico cursen la carrera de Ingeniero en Procesos de Manufactura, con ingreso en el semestre agosto-diciembre 2026. El registro permanecerá abierto hasta el 30 de enero en el sitio www.uadec.mx/admisiones.

Este programa académico tiene como objetivo la formación de ingenieros altamente capacitados en la aplicación de estrategias de manufactura que permitan optimizar los sistemas de producción existentes, así como implementar nuevos procesos que incrementen la eficiencia, la competitividad y la calidad dentro de las organizaciones industriales.

La preparación profesional se sustenta en la adquisición de conocimientos base en áreas como Física, Matemáticas, Ciencias de la ingeniería e Ingeniería aplicada, sin dejar de lado las ciencias sociales y humanas. La carrera se imparte bajo un nuevo modelo educativo enfocado en el humanismo y el constructivismo, que busca una formación integral del estudiante, tanto en lo técnico como en lo ético y social.

El Ingeniero en Procesos de Manufactura egresado de la UAdeC contará con las competencias para diseñar y supervisar procesos de manufactura de distintos materiales, metales y aleaciones; diseñar, operar y dirigir plantas de transformación; evaluar y asegurar la calidad de los procesos; así como diseñar y evaluar proyectos industriales, introduciendo mejoras de manera eficiente.

Además, estará capacitado para establecer medidas de control que reduzcan el impacto ambiental, realizar análisis y control de calidad de materiales, desarrollar y adaptar tecnología propia y limpia para el país, vigilar el uso adecuado de los recursos económicos, materiales, energéticos y humanos, y continuar con éxito estudios de posgrado.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden consultar https://www.uadec.mx/metalurgia/, comunicarse al teléfono 866 639 0330, o acudir directamente al plantel ubicado en la carretera 57, kilómetro 4.5, zona universitaria, en Monclova, Coahuila.

Temas


Convocatoria
Educación
Ingeniería

Localizaciones


Monclova

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

