UAdeC duplica resultados en EGEL y alcanza cifra histórica de estudiantes con premio a la excelencia

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    UAdeC duplica resultados en EGEL y alcanza cifra histórica de estudiantes con premio a la excelencia

Un total de 86 estudiantes obtuvieron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia EGEL; el porcentaje de estudiantes que acreditaron el examen con resultados satisfactorios o sobresalientes pasó de 34.46 a 64.45 por ciento en los últimos 6 años

La Universidad Autónoma de Coahuila registró avances históricos en los resultados del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), al lograr que 86 de sus estudiantes obtuvieran el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia, reconocimiento que alcanza únicamente el 2.5 por ciento de quienes presentan esta evaluación a nivel nacional.

El director de Planeación de la máxima casa de estudios, Jesús Alberto Montalvo Morales, destacó que los resultados reflejan el fortalecimiento académico de la institución y la calidad de la formación que reciben sus estudiantes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/reconocen-a-la-uadec-por-liderazgo-nacional-en-mentoria-infantil-durante-encuentro-peraj-2026-BG21410908

“86 estudiantes de la Casa de los Lobos hayan obtenido testimonios de desempeño sobresaliente, demostraron que el talento se forma en nuestras aulas y que están a la altura de los más altos estándares del País, compitiendo con instituciones públicas y privadas de alto renombre”, señaló.

De los 86 estudiantes reconocidos, 50 pertenecen a la Unidad Regional Sureste, 32 a la Unidad Regional Laguna y 4 a la Unidad Norte. Los galardonados provienen de programas como Medicina, Enfermería y Nutrición, Economía, Artes Plásticas, Psicología, Jurisprudencia, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Ciencias de la Administración, entre otros.

Montalvo Morales explicó que el EGEL es una evaluación nacional que permite medir los conocimientos y competencias de los egresados antes de incorporarse al mercado laboral. Agregó que los resultados también sirven como un indicador para detectar áreas de oportunidad y fortalecer los programas académicos.

$!Más de 2 mil 180 alumnos egresados de la UAdeC presentaron el examen EGEL.
Más de 2 mil 180 alumnos egresados de la UAdeC presentaron el examen EGEL. CORTESÍA

De acuerdo con las cifras presentadas, en 2020 la UAdeC registraba que 34.46 por ciento de sus egresados obtenían un desempeño satisfactorio o sobresaliente en el examen. Para 2026, esa cifra alcanzó el 64.45 por ciento, lo que representa un crecimiento de casi 30 puntos porcentuales.

Durante la aplicación de marzo de 2026, un total de 2 mil 186 egresados de la Universidad presentaron el EGEL y 86 alcanzaron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia. Además, la institución registró una cifra récord de participación en 2025, cuando 4 mil 9 estudiantes realizaron la evaluación.

El funcionario resaltó que, a diferencia de otras instituciones donde la aplicación del examen tiene un costo para los estudiantes, en la UAdeC la evaluación es gratuita, ya que la Universidad absorbe el gasto por instrucción de la Rectoría con el objetivo de que todos los egresados puedan ser evaluados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/arteaga-reconoce-uadec-excelencia-academica-de-mas-de-700-egresados-con-resultados-destacados-en-el-egel-HE21344672

Explicó que el EGEL evalúa 42 áreas disciplinares reconocidas en el País y que su contenido es elaborado por académicos de universidades públicas y privadas, entre ellas instituciones como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y las universidades públicas estatales.

Ante ello, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Ceneval felicitó a los egresados y señaló que obtener este reconocimiento nacional los coloca entre los mejores estudiantes del País, resultado que atribuyó al esfuerzo conjunto de alumnos, familias, docentes y directivos universitarios.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
estudiantes

Organizaciones


UAdeC

Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Se concentra voto de Nuevas Ideas en zonas de ex aliado del PRI (Gráficas Interactivas)

Radiografía de las elecciones en Coahuila 2026: voto de Nuevas Ideas concentrado en zonas de ex aliado del PRI
true

Con la 4T, la CNTE pasó del cobijo a tener segundo piso

true

POLITICÓN: Coahuila da lección de seguridad a Samuel García tras robo en Saltillo
El proyecto hidráulico contempla una inversión de 450 millones de pesos en su primera etapa y prevé ejecutarse en un periodo aproximado de dos años, de acuerdo con la planeación presentada por las autoridades.

Avanza 75% liberación de predios para canalizar el Arroyo del Cuatro Bajo en Saltillo
El accidente generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal, quienes acudieron al sitio para atender a la afectada y coordinar las labores de retiro del vehículo siniestrado.

Vuelca tras subirse sobre la barrera divisoria del puente en Saltillo; conductora resulta lesionada
El Walmart Park de Monterrey será el escenario donde Thairo Estrada y Jesús Cruz buscarán destacar entre los mejores peloteros del circuito.

Thairo Estrada y Jesús Cruz representarán a Saraperos en el Juego de Estrellas LMB 2026
SpaceX cerró el viernes su primer día de cotización en el índice Nasdaq de Wall Street con un crecimiento de 19.3%.

SpaceX vende acciones y eleva sus ingresos a 85 mil 700 mdd
Fue hoy que Israel prometió el lunes que seguirá erradicando a los terroristas de Hezbolá, respaldados por Irán, en el Líbano, y afirmó que atacará a Teherán con ‘toda su fuerza’.

Petróleo de Texas cae más de un 5% tras el acuerdo de paz entre EEUU e Irán