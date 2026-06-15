UAdeC duplica resultados en EGEL y alcanza cifra histórica de estudiantes con premio a la excelencia

La Universidad Autónoma de Coahuila registró avances históricos en los resultados del Examen General para el Egreso de la Licenciatura (EGEL), al lograr que 86 de sus estudiantes obtuvieran el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia, reconocimiento que alcanza únicamente el 2.5 por ciento de quienes presentan esta evaluación a nivel nacional. El director de Planeación de la máxima casa de estudios, Jesús Alberto Montalvo Morales, destacó que los resultados reflejan el fortalecimiento académico de la institución y la calidad de la formación que reciben sus estudiantes.

“86 estudiantes de la Casa de los Lobos hayan obtenido testimonios de desempeño sobresaliente, demostraron que el talento se forma en nuestras aulas y que están a la altura de los más altos estándares del País, compitiendo con instituciones públicas y privadas de alto renombre”, señaló. De los 86 estudiantes reconocidos, 50 pertenecen a la Unidad Regional Sureste, 32 a la Unidad Regional Laguna y 4 a la Unidad Norte. Los galardonados provienen de programas como Medicina, Enfermería y Nutrición, Economía, Artes Plásticas, Psicología, Jurisprudencia, Ciencias de la Comunicación, Trabajo Social y Ciencias de la Administración, entre otros. Montalvo Morales explicó que el EGEL es una evaluación nacional que permite medir los conocimientos y competencias de los egresados antes de incorporarse al mercado laboral. Agregó que los resultados también sirven como un indicador para detectar áreas de oportunidad y fortalecer los programas académicos.

De acuerdo con las cifras presentadas, en 2020 la UAdeC registraba que 34.46 por ciento de sus egresados obtenían un desempeño satisfactorio o sobresaliente en el examen. Para 2026, esa cifra alcanzó el 64.45 por ciento, lo que representa un crecimiento de casi 30 puntos porcentuales. Durante la aplicación de marzo de 2026, un total de 2 mil 186 egresados de la Universidad presentaron el EGEL y 86 alcanzaron el Premio Ceneval al Desempeño de Excelencia. Además, la institución registró una cifra récord de participación en 2025, cuando 4 mil 9 estudiantes realizaron la evaluación. El funcionario resaltó que, a diferencia de otras instituciones donde la aplicación del examen tiene un costo para los estudiantes, en la UAdeC la evaluación es gratuita, ya que la Universidad absorbe el gasto por instrucción de la Rectoría con el objetivo de que todos los egresados puedan ser evaluados.

Explicó que el EGEL evalúa 42 áreas disciplinares reconocidas en el País y que su contenido es elaborado por académicos de universidades públicas y privadas, entre ellas instituciones como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Anáhuac y las universidades públicas estatales. Ante ello, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, directora general del Ceneval felicitó a los egresados y señaló que obtener este reconocimiento nacional los coloca entre los mejores estudiantes del País, resultado que atribuyó al esfuerzo conjunto de alumnos, familias, docentes y directivos universitarios.

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