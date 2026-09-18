UAdeC extiende registro para Bachillerato y Licenciatura hasta el 21 de septiembre

El trámite debe realizarse a través del portal de Admisiones de la institución. Los aspirantes deberán proporcionar sus datos, cargar una fotografía e imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago en los bancos autorizados. El costo de la ficha es de 920 pesos.

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) extendió del 18 al 21 de septiembre de 2026 el periodo de registro para quienes buscan ingresar a los programas de Bachillerato y Licenciatura durante el semestre enero-junio de 2027.

Quienes realizaron su registro durante la convocatoria ordinaria no tendrán que iniciar nuevamente el proceso; únicamente deberán reimprimir la boleta de pago para actualizar la fecha de vencimiento.

DEFINEN FECHAS PARA EL EXAMEN

Del 29 de septiembre al 23 de octubre estará disponible la ficha para presentar el examen de admisión, que deberá obtenerse en el apartado “Imprimir ficha de examen” del portal de la UAdeC.

Este documento será necesario para ingresar a los campus donde se aplicará la evaluación de manera presencial.

El examen para Bachillerato, mediante EXANI-I, y para Licenciatura, con EXANI-II, se realizará el 24 de octubre a las 09:00 horas. La fecha y horario serán los mismos para quienes aspiren a programas educativos en línea.

Los resultados de ambos niveles se publicarán el 18 de noviembre de 2026 en el portal de Admisiones.

TAMBIÉN HABRÁ EXAMEN DESDE CASA

La Universidad contempla una modalidad de examen desde casa exclusivamente para quienes busquen ingresar a Programas Educativos en Línea.

Para estos aspirantes será obligatorio participar en un simulacro el 20 de octubre de 2026, con la plataforma disponible de 09:00 a 16:00 horas.

Entre los requisitos para completar el ingreso se encuentra contar con el certificado de terminación de estudios correspondiente al momento de entregar la documentación, trámite programado del 5 al 8 de enero de 2027.