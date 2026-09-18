UAdeC extiende registro para Bachillerato y Licenciatura hasta el 21 de septiembre
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El examen de admisión será el 24 de octubre para inscribirse en el ciclo escolar 2027
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) extendió del 18 al 21 de septiembre de 2026 el periodo de registro para quienes buscan ingresar a los programas de Bachillerato y Licenciatura durante el semestre enero-junio de 2027.
El trámite debe realizarse a través del portal de Admisiones de la institución. Los aspirantes deberán proporcionar sus datos, cargar una fotografía e imprimir la boleta correspondiente para efectuar el pago en los bancos autorizados. El costo de la ficha es de 920 pesos.
Quienes realizaron su registro durante la convocatoria ordinaria no tendrán que iniciar nuevamente el proceso; únicamente deberán reimprimir la boleta de pago para actualizar la fecha de vencimiento.
DEFINEN FECHAS PARA EL EXAMEN
Del 29 de septiembre al 23 de octubre estará disponible la ficha para presentar el examen de admisión, que deberá obtenerse en el apartado “Imprimir ficha de examen” del portal de la UAdeC.
Este documento será necesario para ingresar a los campus donde se aplicará la evaluación de manera presencial.
El examen para Bachillerato, mediante EXANI-I, y para Licenciatura, con EXANI-II, se realizará el 24 de octubre a las 09:00 horas. La fecha y horario serán los mismos para quienes aspiren a programas educativos en línea.
Los resultados de ambos niveles se publicarán el 18 de noviembre de 2026 en el portal de Admisiones.
TAMBIÉN HABRÁ EXAMEN DESDE CASA
La Universidad contempla una modalidad de examen desde casa exclusivamente para quienes busquen ingresar a Programas Educativos en Línea.
Para estos aspirantes será obligatorio participar en un simulacro el 20 de octubre de 2026, con la plataforma disponible de 09:00 a 16:00 horas.
Entre los requisitos para completar el ingreso se encuentra contar con el certificado de terminación de estudios correspondiente al momento de entregar la documentación, trámite programado del 5 al 8 de enero de 2027.
Los aspirantes extranjeros que no cuenten con CURP deberán comunicarse con el Departamento de Admisiones para obtener un número temporal que les permita realizar el registro.
Para Bachillerato, los aspirantes no deberán tener más de 17 años al momento de la inscripción, excepto quienes busquen ingresar al turno vespertino de la Escuela de Bachilleres Dr. Mariano Narváez González.
Quienes hayan cursado estudios del mismo nivel en una escuela oficial o incorporada a la UAdeC no podrán realizar el trámite de ficha ni inscribirse como estudiantes de nuevo ingreso.
En caso de baja académica, el estudiante no podrá ser readmitido en el mismo programa educativo. Si pretende ingresar a otra carrera, deberá participar en un nuevo proceso de admisión y obtener la aceptación correspondiente.
Los aspirantes a la carrera de Médico Cirujano de la Escuela de Medicina de la Unidad Norte deberán presentar, además, un examen de Premedicina, cuyo costo adicional es de 920 pesos.
La UAdeC dispone de módulos de información en el Departamento de Admisiones, ubicado en la planta baja de Rectoría; en la Coordinación General de Educación a Distancia, en el edificio “D” de la Unidad Camporredondo, y en las coordinaciones de las unidades Sureste, Laguna y Norte.