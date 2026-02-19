Therian que se identifica como caballo promueve iniciativa contra acoso y bullying, en NL

México
/ 19 febrero 2026
    Therian que se identifica como caballo promueve iniciativa contra acoso y bullying, en NL
    Los Therian, personas que se identifican como animal, ya hicieron su aparición en Monterrey. ARACELY CHANTAKA

La propuesta contempla que la Ley se aplique desde el nivel básico hasta el Superior en las escuelas de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Los Therian, personas que se identifican como animal, ya hicieron su aparición en Monterrey. En este caso se trata de un joven de nombre Luis “N”, cuyo theriotype es un caballo, quien arribó al Congreso de Nuevo León para apoyar una iniciativa denominada “Ley Therian”.

El hombre, de 28 años, acompañó al abogado Mauricio Castillo quien presentó el documento en la Oficialía de Partes el cual plantea crear una Ley de Protocolos de Convivencia Educativa y de Prevención del Bullying.

“Es una iniciativa ciudadana de Ley para crear protocolos de convivencia y de protección para los estudiantes en los planteles educativos, que se creen programas dentro de las escuelas de observatorios ciudadanos para evitar un daño a terceros, evitar daños a la integridad física de los estudiantes y que los maestros sepan que hacer ante este tipo de casos”, dijo.

Aseguró que una ley así es fundamental ante las nuevas realidades y nuevas culturas digitales que existen en el mundo. “Debemos de estar preparados para responder a este tipo de manifestaciones y este tipo de libertades”, contó.

$!ARACELY CHANTAKA
ARACELY CHANTAKA

La propuesta contempla que la Ley se aplique desde el nivel básico hasta el Superior en las escuelas de Nuevo León. “Es más que nada crear una nueva Ley para garantizar protocolos de seguridad educativa”, expuso el abogado.

Detalló que la Ley abarca protocolos de Convivencia y Protección de Estudiantes en entornos educativos.

“Básicamente, lo que buscamos es proteger la integridad psicosocial de estudiantes en todos los niveles educativos, garantizar que ningún estudiante sea acosado o discriminado por su identidad o manifestaciones digitales, establecer protocolos claros que responsabilicen al personal educativo que permitan o generen el bullying”, explicó.

Castillo afirmó que en Nuevo León actualmente hay unos 200 therians.

Por su parte, el Therian, quien portaba una máscara de caballo, cortó plantas de una jardinera del Congreso para simular comérselas y hasta emitió “relinchidos”.

En entrevista, Luis contó que comenzó a identificarse como caballo a los 9 o 10 años; sin embargo lo desarrolló en la adolescencia: “Oficialmente lo hice a los 14 años”, precisó.

Añadió que viene de una familia “disfuncional” y que su padre es el que más lo cuestiona y lo llama “loco” por identificarse como therian:

“Bueno para empezar soy tipo de un familia disfuncional, ahorita mis papás están con lo del divorcio. Sinceramente, ni uno ni otro me apoyan. En el caso de mi papá me dice: estás loco, y mi mamá ella siempre tiene eso de ‘todavía está joven, no sabe bien lo que quiere”.En el caso del resto de su familia, comentó que sus tías y primos le comentan que va a querer tener hijos potrillos.

