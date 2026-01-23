UAdeC impulsa la formación en Nutrición con alta proyección social y laboral

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Si te apasiona el cuidado de la salud, el bienestar de las personas y la ciencia que hay detrás de los alimentos, la Licenciatura en Nutrición que ofrece la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), mediante la Escuela de Ciencias de la Salud, se presenta como una opción académica estratégica para quienes buscan especializarse en áreas como la nutrición clínica, deportiva, comunitaria, educativa, industrial y de salud pública.

Esta carrera cobra especial relevancia ante problemáticas persistentes como la obesidad y la desnutrición, lo que ha incrementado la demanda de profesionales capacitados para prevenir enfermedades, diseñar planes alimentarios personalizados y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población. Además de su impacto social, la Licenciatura en Nutrición ofrece buenas salidas laborales y posibilidades de desarrollo profesional en diversos sectores.

Las y los aspirantes pueden registrarse y obtener su ficha para el examen de admisión, cuya fecha límite es el 30 de enero de 2026, a través del sitio oficial de la UAdeC: https://www.uadec.mx/admisiones/. Para conocer a detalle el plan de estudios, perfil de ingreso y egreso, así como los requisitos académicos, está disponible la página https://www.uadec.mx/escisa/.

FORMACIÓN CIENTÍFICA CON ENFOQUE INTEGRAL EN LA SALUD

El Licenciado en Nutrición es el profesional que aplica la ciencia de los alimentos y la nutrición para promover una alimentación correcta y una vida saludable. Su campo de acción abarca la atención nutricional de individuos y poblaciones sanas, vulnerables o enfermas, así como la administración de servicios y programas de alimentación y nutrición.

La formación académica que brinda la UAdeC se sustenta en una sólida base científica, lo que permite a sus egresados desenvolverse con competencia en nutrición clínica, comunitaria, deportiva, educativa y en servicios de alimentación. Desde estos ámbitos, pueden evaluar la problemática nutricia tanto a nivel individual como colectivo, considerando siempre su relación con el entorno social y ambiental.

INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA Y COMPRMISO SOCIAL

El plan académico capacita a las y los estudiantes para desarrollar, aplicar y evaluar planes alimentarios acordes a las necesidades específicas de individuos y grupos poblacionales, mediante alternativas generales y especializadas. Asimismo, fomenta la generación de conocimiento innovador a través de líneas de investigación en el área de alimentos y nutrición.

El Licenciado en Nutrición egresado de la UAdeC cuenta también con habilidades en el manejo de tecnologías de la información y comunicación, aplicaciones y software especializados de la disciplina, así como en el uso de equipos que fortalecen su desempeño profesional.

Más allá del ámbito técnico, se trata de un profesionista comprometido con la sociedad, el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad, con valores sólidos como la honestidad, responsabilidad, justicia, solidaridad y respeto. Su formación incorpora una conciencia crítica, perspectiva de género, respeto a los derechos humanos, cultura de la legalidad, trabajo en equipo y capacidad de adaptación a entornos cambiantes.

Además, el Licenciado en Nutrición tiene la capacidad de innovar y emprender, lo que le permite desarrollar su propio negocio y optar por el autoempleo como alternativa profesional.

Para mayor información, las personas interesadas pueden comunicarse a la Escuela de Ciencias de la Salud al teléfono 878 786 15 40 o acudir directamente a sus instalaciones, ubicadas en Calle de la Salud #714, colonia Villa de Fuente, en Piedras Negras, Coahuila.