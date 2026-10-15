UAdeC incluirá materias de seguridad en formación de periodistas

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    UAdeC incluirá materias de seguridad en formación de periodistas
    La asignatura abordará riesgos digitales, laborales, emocionales y físicos, según el director Miguel Sánchez Maldonado. FREEPIK

La Facultad de Ciencias de la Comunicación abordará riesgos digitales, laborales, emocionales y físicos; Coahuila subió al lugar 28 en agresiones contra la prensa

En un contexto nacional donde ejercer el periodismo implica riesgos, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) prevé incorporar el próximo año una asignatura sobre protocolos de seguridad para estudiantes que se especialicen en esta área.

El director Miguel Sánchez Maldonado explicó que la materia abordará riesgos digitales, laborales, emocionales y físicos, con el fin de preparar a los futuros profesionales para ejercer con mayor protección.

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Señaló que la institución ha realizado talleres de salud mental y capacitaciones sobre protocolos, como parte de la formación de quienes buscan dedicarse a la comunicación.

Añadió que la formación debe incluir aspectos cívicos y éticos, así como el respeto a los derechos relacionados con transparencia y acceso a la información.

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La Facultad de Ciencias de la Comunicación prevé incorporar la materia el próximo año. ARCHIVO

La medida cobra relevancia ante la violencia contra la prensa. En Coahuila, la tasa de agresiones contra periodistas pasó de 4.2 por cada millón de habitantes en 2025 a 5.3 en 2026, según el Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). La entidad pasó del lugar 14 al 28, uno de los peores calificados en el índice más reciente.

Respecto al campo laboral, el director estimó que alrededor del 10 por ciento de los estudiantes elige el periodismo por vocación, mientras que otros egresados inician su trayectoria en medios como reporteros o editores.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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