UAdeC invita a participar en Diplomado en Psicología Clínica y de la Salud

Coahuila
/ 10 febrero 2026
    Las clases serán impartidas por psicólogos clínicos y psicoterapeutas con amplia experiencia en el campo de la salud. FOTO: ESPECIAL

El diplomado iniciará el sábado 18 de abril y concluirá el sábado 5 de septiembre de 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), a través de la Escuela de Ciencias de la Salud Unidad Norte, invita a estudiantes y profesionistas del área de la psicología a participar en el Diplomado en Psicología Clínica y de la Salud, que se llevará a cabo del sábado 18 de abril al sábado 5 de septiembre de 2026, en modalidad virtual-sabatina a través de la plataforma Microsoft Teams.

El programa está dirigido a estudiantes de Psicología de último grado y a psicólogos y psicólogas egresados, ofreciendo la opción de titulación para alumnos de la UAdeC. Las clases serán impartidas por psicólogos clínicos y psicoterapeutas con amplia experiencia en el campo de la salud.

El diplomado tiene como objetivo dotar a los participantes de conocimientos y habilidades para intervenir en diagnóstico, prevención y tratamiento de individuos, considerando su contexto social, familiar e individual, bajo un enfoque integral de la psicología clínica y de la salud. Entre los temas principales se incluyen métodos de evaluación y diagnóstico para población infantil, adolescente y adulta, identificación de modelos psicoterapéuticos y técnicas de intervención para adultos, familias y parejas, así como herramientas para abordar problemáticas específicas del ámbito clínico.

Las personas interesadas pueden registrarse mediante el formulario disponible en https://forms.office.com/r/9Ei6ykyS48?origin=QRCode. La cuota de recuperación contempla tarifas preferenciales para alumnos de la UAdeC y costos diferenciados para externos, con descuentos por pronto pago: 7,000 pesos para estudiantes UAdeC y 8,500 pesos para externos; la cuota regular será de 8,500 pesos y 10,000 pesos, respectivamente.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Mtra. Dulce Gabriela Olvera Ríos al teléfono (878) 702 78 24 o al correo dulce@uadec.edu.mx, así como con la Lic. Sara Esther Treviño Villarreal al teléfono (878) 119 79 95 o al correo sara.villarreal@uadec.edu.mx.

