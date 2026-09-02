UAdeC lleva a cabo Talent Boost en Arteaga; participan 40 empresas e instituciones

ARTEAGA, COAH.- Entre seis y siete de cada 10 estudiantes que realizan prácticas profesionales consiguen posteriormente una contratación, de acuerdo con cifras proporcionadas por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) durante el Talent Boost Foro de Prácticas Profesionales y Educación Dual. Karla Patricia Valdés García, coordinadora general de Vinculación e Innovación Productiva, afirmó además que el 100 por ciento de los jóvenes que buscan realizar sus prácticas logra colocarse en alguna empresa. Quienes no reciben una oferta laboral al concluirlas, agregó, son incorporados a una bolsa de trabajo.

El foro reunió a 40 empresas e instituciones en el Centro Cultural Universitario de Campus Arteaga, con el propósito de acercar a los estudiantes opciones para realizar sus prácticas profesionales y conocer esquemas de educación dual. Valdés García explicó que concentrar las alternativas en un mismo lugar permite a los jóvenes conocer diferentes espacios de desarrollo profesional y entregar directamente sus currículums, en lugar de buscar individualmente a las organizaciones.

Durante la jornada también se impartieron dos conferencias a cargo de Carolina Martínez, gerente de Producción de Daimler Truck Planta Saltillo, y Eduardo Villanueva, gerente de Innovación y Excelencia Operacional de la misma compañía. ACERCAN OPCIONES A ESTUDIANTES Entre las instituciones participantes estuvieron el Archivo Municipal de Saltillo, Cáritas de Saltillo, Casa de los Niños de Saltillo, el Centro de Evaluación Psicosocial del Poder Judicial del Estado, Centro de Integración Juvenil y el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres.

También acudieron representantes del Centro Regional de Identificación Humana, DIF Coahuila, la Secretaría de Educación, la Fiscalía General del Estado y el Servicio de Administración Tributaria, además de compañías de distintos sectores productivos. Eva Kerena Hernández Martínez, coordinadora de Unidad Sureste, señaló que las prácticas permiten complementar la preparación académica de los estudiantes mediante experiencias en espacios profesionales.

En la inauguración participaron también Ángela Molina Arriaga, subcoordinadora general de Vinculación; César Arnulfo de León Alvarado, presidente de la Academia de Directores de Unidad Sureste, y José Pedro Morales Pequeño, gerente de Vinculación de Grupo Davisa. Tras las conferencias, los estudiantes recorrieron los módulos instalados por las empresas e instituciones participantes para conocer sus opciones y entregar currículums.

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