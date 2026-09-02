UAdeC proyecta Centro Multidisciplinario de Salud para la Unidad Laguna

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Torreón
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    UAdeC proyecta Centro Multidisciplinario de Salud para la Unidad Laguna
    Octavio Pimentel recorrió las instalaciones de la Facultad de Odontología durante su visita a la Unidad Laguna. CORTESÍA

El proyecto contempla la participación de Medicina, Enfermería, Odontología y Psicología para brindar atención a estudiantes, docentes y trabajadores

TORREÓN, COAH.- La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) proyecta la creación de un Centro Multidisciplinario de Salud en la Unidad Laguna, en el que participarán las áreas de Medicina, Enfermería, Odontología y Psicología.

El rector Octavio Pimentel Martínez anunció el proyecto durante el informe de actividades del director de la Facultad de Odontología, Enrique Díaz Palomares. Explicó que el objetivo será desarrollar un programa integral de salud dirigido a estudiantes, docentes y trabajadores universitarios.

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Durante su intervención, Pimentel Martínez también se refirió a la necesidad de fortalecer la investigación y la generación de conocimiento en las disciplinas relacionadas con la salud. El boletín universitario no precisó una fecha para la puesta en marcha del nuevo centro.

FORTALECEN LABORATORIOS

En su informe, Díaz Palomares señaló que la Facultad de Odontología ha trabajado en investigación, actualización docente y consolidación de cuerpos académicos, además de respaldar la participación de profesores en congresos, publicaciones científicas e intercambios académicos.

$!La UAdeC reportó la habilitación y equipamiento de laboratorios como parte de las acciones realizadas en la Facultad de Odontología.
La UAdeC reportó la habilitación y equipamiento de laboratorios como parte de las acciones realizadas en la Facultad de Odontología. CORTESÍA

Entre las acciones reportadas se encuentra la habilitación de un Laboratorio de Patología y la incorporación de un Laboratorio de Microbiología y Ciencias Moleculares Odontológicas, destinado al estudio de microorganismos relacionados con la salud y enfermedades de la cavidad oral.

El director informó además sobre procesos de certificación en los posgrados de Endodoncia, Odontología Infantil y Periodoncia. En esta última especialidad, señaló que el 100 por ciento de la planta docente cuenta con certificación ante el organismo correspondiente.

$!Autoridades universitarias conocieron los espacios destinados a las actividades académicas y de investigación de la Facultad de Odontología.
Autoridades universitarias conocieron los espacios destinados a las actividades académicas y de investigación de la Facultad de Odontología. CORTESÍA

La Facultad también reportó equipamiento de consultorios odontológicos en otras instalaciones de la Unidad Laguna. En la Escuela de Bachilleres Aguanueva “Ing. Aníbal Flores Neyra” se incorporaron dos unidades dentales, equipo de rayos X y autoclaves, mientras que en el Centro y Jardín Etnobiológico de Viesca se contempla instalar dos unidades dentales.

Al concluir el informe fueron inaugurados la Clínica de cuarto año, el Laboratorio de Psicología y el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Odontología.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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