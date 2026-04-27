Desde Saltillo abanderan a 208 atletas de la UAdeC rumbo a la ANUIES 2026

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Deportes
/ 27 abril 2026
    Desde Saltillo abanderan a 208 atletas de la UAdeC rumbo a la ANUIES 2026
    Atletas y entrenadores de la UAdeC se preparan para participar en disciplinas individuales y de conjunto en la justa nacional. FOTO: UADEC

La Universidad Autónoma de Coahuila abanderó a su delegación que participarán en los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026, que se desarrollan en distintas sedes del país

La Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de su Delegación ANUIES 2026, integrada por 208 atletas que participarán en los Campeonatos Nacionales Universitarios, una justa que reúne a estudiantes de instituciones de todo el país.

El evento se realizó en la explanada de Rectoría, donde autoridades universitarias y municipales acompañaron a las y los deportistas en el arranque de su participación en esta competencia nacional que se desarrolla en distintas sedes del país.

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Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; así como representantes del deporte estatal y municipal, además de entrenadores y estudiantes que forman parte de la delegación.

$!Autoridades universitarias y municipales encabezaron el abanderamiento de la delegación de la UAdeC en la explanada de Rectoría.
Autoridades universitarias y municipales encabezaron el abanderamiento de la delegación de la UAdeC en la explanada de Rectoría. FOTO: UADEC

Durante su intervención, el alcalde destacó el papel del deporte como una herramienta formativa que complementa la educación académica. Señaló que la práctica deportiva fomenta disciplina y hábitos que pueden trasladarse a la vida personal y profesional de las y los jóvenes, al tiempo que abre oportunidades en distintos ámbitos.

Por su parte, el rector exhortó a los atletas a aprovechar la experiencia que representan los Campeonatos Nacionales Universitarios, invitándolos a competir con compromiso y a representar a Coahuila con responsabilidad. También subrayó la importancia de continuar con su preparación tanto en el ámbito deportivo como académico.

$!La delegación competirá en distintas sedes del país, incluyendo Coahuila, CDMX, Puebla y Nuevo León.
La delegación competirá en distintas sedes del país, incluyendo Coahuila, CDMX, Puebla y Nuevo León. FOTO: UADEC

El coordinador general de Deportes de la universidad, Robertony García Perea, informó que son 208 los integrantes de la delegación y resaltó que la realización de estos campeonatos es posible gracias a la colaboración entre instituciones, además del trabajo que encabeza el rector como presidente de la Comisión del Deporte de la ANUIES.

En representación de los atletas, la estudiante de Odontología y judoca, Alejandra López Muñoz, señaló que esta competencia representa más que resultados deportivos, al considerarla una muestra del esfuerzo y la constancia que implica combinar la formación profesional con el alto rendimiento. Invitó a sus compañeros a competir con orgullo y compromiso.

Los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 iniciaron el pasado 24 de abril y se desarrollan en múltiples sedes. La Universidad Nacional Autónoma de México alberga disciplinas como lucha, kickboxing, escalada, tiro con arco y esgrima, además de recibir competencias de natación, tenis, softbol, karate y handball.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla será sede del tae kwon do, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México recibirá disciplinas como atletismo, futbol soccer, voleibol de playa y bádminton, entre otras.

En tanto, la Universidad Autónoma de Nuevo León albergará deportes de conjunto como voleibol de sala, básquetbol y béisbol. La propia UAdeC será sede de rugby, tochito bandera y ajedrez, mientras que la Universidad de Guadalajara organizará halterofilia y judo.

Con este abanderamiento, la delegación universitaria inicia su participación en una competencia que, además de los resultados, busca fortalecer la formación integral de sus estudiantes a través del deporte.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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