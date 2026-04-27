Desde Saltillo abanderan a 208 atletas de la UAdeC rumbo a la ANUIES 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila llevó a cabo la ceremonia de abanderamiento de su Delegación ANUIES 2026, integrada por 208 atletas que participarán en los Campeonatos Nacionales Universitarios, una justa que reúne a estudiantes de instituciones de todo el país. El evento se realizó en la explanada de Rectoría, donde autoridades universitarias y municipales acompañaron a las y los deportistas en el arranque de su participación en esta competencia nacional que se desarrolla en distintas sedes del país.

Entre los asistentes estuvieron el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González; el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez; así como representantes del deporte estatal y municipal, además de entrenadores y estudiantes que forman parte de la delegación.

Durante su intervención, el alcalde destacó el papel del deporte como una herramienta formativa que complementa la educación académica. Señaló que la práctica deportiva fomenta disciplina y hábitos que pueden trasladarse a la vida personal y profesional de las y los jóvenes, al tiempo que abre oportunidades en distintos ámbitos. Por su parte, el rector exhortó a los atletas a aprovechar la experiencia que representan los Campeonatos Nacionales Universitarios, invitándolos a competir con compromiso y a representar a Coahuila con responsabilidad. También subrayó la importancia de continuar con su preparación tanto en el ámbito deportivo como académico.

El coordinador general de Deportes de la universidad, Robertony García Perea, informó que son 208 los integrantes de la delegación y resaltó que la realización de estos campeonatos es posible gracias a la colaboración entre instituciones, además del trabajo que encabeza el rector como presidente de la Comisión del Deporte de la ANUIES. En representación de los atletas, la estudiante de Odontología y judoca, Alejandra López Muñoz, señaló que esta competencia representa más que resultados deportivos, al considerarla una muestra del esfuerzo y la constancia que implica combinar la formación profesional con el alto rendimiento. Invitó a sus compañeros a competir con orgullo y compromiso.

Los Campeonatos Nacionales Universitarios ANUIES 2026 iniciaron el pasado 24 de abril y se desarrollan en múltiples sedes. La Universidad Nacional Autónoma de México alberga disciplinas como lucha, kickboxing, escalada, tiro con arco y esgrima, además de recibir competencias de natación, tenis, softbol, karate y handball. La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla será sede del tae kwon do, mientras que la Universidad Autónoma del Estado de México recibirá disciplinas como atletismo, futbol soccer, voleibol de playa y bádminton, entre otras.

En tanto, la Universidad Autónoma de Nuevo León albergará deportes de conjunto como voleibol de sala, básquetbol y béisbol. La propia UAdeC será sede de rugby, tochito bandera y ajedrez, mientras que la Universidad de Guadalajara organizará halterofilia y judo. Con este abanderamiento, la delegación universitaria inicia su participación en una competencia que, además de los resultados, busca fortalecer la formación integral de sus estudiantes a través del deporte.

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