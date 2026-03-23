UAdeC recibirá casi 80% menos en recursos del FAM en 2026

La Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) recibirá en 2026 un total de 17 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), lo que representa una disminución significativa respecto a los cerca de 80 millones de pesos obtenidos en 2025.

El rector, Octavio Pimentel, señaló que esta reducción no está relacionada con el desempeño institucional, sino con la asignación de recursos a nivel federal.

“No creen en las Universidades a nivel Federal. No tiene nada que ver con los indicadores que tenemos porque si fuese así hubiéramos recibido el doble, porque tenemos el doble de indicadores respecto a otros años”, declaró.