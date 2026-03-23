UAdeC recibirá casi 80% menos en recursos del FAM en 2026
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La universidad recibirá 17 millones de pesos, monto menor al asignado en 2025, cuando obtuvo alrededor de 80 millones
La Universidad Autónoma de Coahuila (UADEC) recibirá en 2026 un total de 17 millones de pesos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), lo que representa una disminución significativa respecto a los cerca de 80 millones de pesos obtenidos en 2025.
El rector, Octavio Pimentel, señaló que esta reducción no está relacionada con el desempeño institucional, sino con la asignación de recursos a nivel federal.
“No creen en las Universidades a nivel Federal. No tiene nada que ver con los indicadores que tenemos porque si fuese así hubiéramos recibido el doble, porque tenemos el doble de indicadores respecto a otros años”, declaró.
Ante este panorama, informó que sostendrá una reunión con el subsecretario de Educación Superior y con el director general de Educación Superior Universitaria tras el periodo de Semana Santa para exponer las necesidades de la universidad y buscar una posible modificación al fondo o la obtención de recursos extraordinarios.
El rector subrayó que la institución ha logrado avances pese a las limitaciones presupuestales y consideró necesario demostrar los resultados obtenidos para justificar una mayor inversión.
En cuanto al uso de los recursos disponibles, explicó que se destinarán tanto a equipamiento como a mantenimiento de infraestructura. Entre las prioridades se encuentran la impermeabilización de espacios, la ampliación de aulas ante el incremento de la matrícula y la rehabilitación de sanitarios.
También se contempla el acondicionamiento de laboratorios, especialmente en áreas como enfermería, así como la adquisición de equipos de cómputo y unidades dentales para las facultades de odontología en Saltillo y la región Laguna.